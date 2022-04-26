Світовий логістичний гігант пішов із України: у чому причина

Росія вже стала світовим лідером за кількістю санкцій за кровопролитну війну в Україні, а деякі світові компанії продовжують згортати свою діяльність у країні. Так, логістична корпорація UPS, вирішила припинити всю комерційну діяльність у Росії та ще двох країнах.
Про це говориться у повідомленні на офіційному сайті компанії.
Роботу експрес-компанії буде зупинено також в Україні, оскільки на нашій території ведуться активні бойові дії, а також Білорусі.
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Зазначається, що UPS вивчає ситуацію із війною. Можливо, що після закінчення бойових дій американська поштова служба відновить роботу.
Санкції Польщі проти РФ
У вівторок, 26 квітня, стало відомо, що Польща запровадила санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.
Польський список санкцій – уточнення списку Європейського Союзу. До нього увійшли компанії "Газпром", "Новатек", "Акрон" та 32 інших. Серед фізичних підсанкційних осіб виявилися:
- олігарх Олег Дерипаска;
- засновник Kaspersky Євген Касперський;
- глава "Роснефти" Ігор Сєчін;
- засновниця інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук;
- засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман;
- мільярдер В'ячеслав Моше Кантор і т.д.
Нагадаємо, ми вже розповідали, що український уряд упевнений у найближчому майбутньому дефолті Росії. Також ми писали, як Єврокомісія змогла зіпсувати плани Путіна, пов'язані з газовими постачаннями.