Світовий логістичний гігант пішов із України: у чому причина

Американська логістична компанія UPS йде, але обіцяє повернутися

UPS більше не працює в РФ, Білорусі та Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія вже стала світовим лідером за кількістю санкцій за кровопролитну війну в Україні, а деякі світові компанії продовжують згортати свою діяльність у країні. Так, логістична корпорація UPS, вирішила припинити всю комерційну діяльність у Росії та ще двох країнах.

Про це говориться у повідомленні на офіційному сайті компанії.

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Роботу експрес-компанії буде зупинено також в Україні, оскільки на нашій території ведуться активні бойові дії, а також Білорусі.

Зазначається, що UPS вивчає ситуацію із війною. Можливо, що після закінчення бойових дій американська поштова служба відновить роботу.

Санкції Польщі проти РФ

У вівторок, 26 квітня, стало відомо, що Польща запровадила санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.

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Польський список санкцій – уточнення списку Європейського Союзу. До нього увійшли компанії "Газпром", "Новатек", "Акрон" та 32 інших. Серед фізичних підсанкційних осіб виявилися:

олігарх Олег Дерипаска;

засновник Kaspersky Євген Касперський;

глава "Роснефти" Ігор Сєчін;

засновниця інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук;

засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман;

мільярдер В'ячеслав Моше Кантор і т.д.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що український уряд упевнений у найближчому майбутньому дефолті Росії. Також ми писали, як Єврокомісія змогла зіпсувати плани Путіна, пов'язані з газовими постачаннями.