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Мировой логистический гигант ушел из Украины: в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 апреля, 19:57
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Американская логистическая компания UPS уходит, но обещает вернуться
UPS больше не работает в РФ, Беларуси и Украине
UPS больше не работает в РФ, Беларуси и Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия уже стала мировым лидером по количеству санкций за кровопролитную войну в Украине, а некоторые мировые компании продолжают сворачивать свою деятельность в стране. Так, логистическая корпорация UPS, решила прекратить всю коммерческую деятельность в России и еще двух странах.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Работа экспресс-компании будет остановлена также в Украине, так как на нашей территории ведутся активные боевые действия, а также в Беларуси.

Отмечается, что UPS изучает ситуацию с войной. Возможно, что после окончание боевых действий, американская почтовая служба возобновит работу.

Санкции Польши против РФ

Во вторник, 26 апреля стало известно, что Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.

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Польский санкционный список – уточнение списка Европейского Союза. В него вошли компании "Газпром", "Новатэк", "Акрон" и 32 других. Среди физических подсанкционных лиц оказались:

  • олигарх Олег Дерипаска;
  • основатель Kaspersky Евгений Касперский;
  • глава "Роснефти" Игорь Сечин;
  • основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук;
  • основатель Альфа-Банка Михаил Фридман;
  • миллиардер Вячеслав Моше Кантор и т.д.

Напомним, мы уже рассказывали, что украинское правительство уверено в скором дефолте России. Также мы писали, как Еврокомиссия смогла испортить планы Путина, связанные с газовыми поставками.

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