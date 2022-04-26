Польша ввела санкции против "Газпрома", "Новатека" и еще 33 компаний из РФ

В Польше были введены санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.
Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский.
Польский санкционный список – уточнение списка Европейского Союза. В него вошли компании "Газпром", "Новатек", "Акрон" и 32 других. Среди физических подсанкционных лиц оказались:
Далее по теме
- олигарх Олег Дерипаска;
- основатель Kaspersky Евгений Касперский;
- глава "Роснефти" Игорь Сечин;
- основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук;
- основатель Альфа-Банка Михаил Фридман;
- миллиардер Вячеслав Моше Кантор и т.д.
По словам Мариуша Каминского, в список вошли все субъекты, которые импортировали российский уголь и уголь из Донбасса в Польшу и владеющие ими олигархи. В частности, KKT Polska и Suek Polska.
Новость дополняется...