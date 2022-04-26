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Польща запровадила санкції проти "Газпрому", "Новатеку" і ще 33 компаній з РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 12:14
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Ще більше санкцій наклали на Росію
Ще більше санкцій наклали на Росію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб з Росії та Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський.

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Польський санкційний список є уточненням списку Європейського Союзу. До нього увійшли компанії "Газпром", "Новатек", "Акрон" і 32 інші. Серед фізичних підсанкційних осіб опинилися:

  • олігарх Олег Дерипаска;
  • засновник Kaspersky Євгеній Касперський;
  • очільник "Роснєфті" Ігор Сєчін;
  • засновниця інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук;
  • засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман;
  • мільярдер В'ячеслав Моше Кантор та ін.

За словами Маріуша Камінського, до списку увійшли всі суб'єкти, які імпортували російське вугілля та вугілля з Донбасу до Польщі та олігархи, які ними володіють. Зокрема KTK Polska та Suek Polska.

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