Мінімальна пенсійна гарантія не за горами? Коли буде підвищення

Розповідаємо, коли чекати на наступну мінімальну пенсійну гарантію і кого вона торкнеться

Коли чекати на підвищення виплат / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Нова мінімальна пенсійна гарантія в Україні запрацює у жовтні 2022 року.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Урядовий портал.

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Отже, згідно з новою мінімальною пенсійною гарантією, пенсіонери старше 70 років, що мають стаж не менше 35 років (для чоловіків) і 30 для жінок, отримуватимуть щонайменше 3 тисячі гривень.

Якщо такої кількості стаже немає, виплату будуть розраховувати спираючись на кількість наявного стажу.

Тоді, при наявності хоча б 25 років стажу у чоловіків і 20 у жінок, виплата становитиме не менше 2,5 тисяч гривень.

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Також у жовтні планується доплатити пенсіонерам від 70 до 75 років по 300 грн до їх пенсії. Гроші отримають 1,7 млн українців.

Індексація пенсій у березні

З 1 березня 2022 року усім українським пенсіонерам варто чекати підвищення пенсій, проте на різні суми.

На 14% проіндексують виплати таким людям:

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військовослужбовцям (у середньому на 700 грн);

тим, хто отримує страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100);

отримувачам мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Усім, хто не потрапив до списку почнуть доплачувати по 135 грн до їх пенсії.

"Сьогодні" також писали, що особливого у цій індексації та розповідали, як вийти на пенсію у 2022 році.