Місяць стажу за півтора: яким українцям вирішили раптово підняти пенсії

Розповідаємо, кому Кабінет Міністрів вирішив покращити пенсійне забезпечення та змінити алгоритм нарахувань

Рішення Кабміну суперечить меморандуму з МВФ - розповідаємо чому / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів вирішив покращити пенсійне забезпечення співробітників Бюро економічної безпеки та начальницького складу НАБУ.

Відповідні зміни у постанову було внесено на черговому засіданні уряду.

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У ньому співробітників НАБУ та Бюро економічної безпеки прирівнюють до військовослужбовців та поліції. Тобто кожен місяць стажу зараховуватиметься їм за півтора.

Розмір пенсії співробітника БЕБ визначатиметься на основі розміру окладу та доплат за останні 24 календарні місяці служби перед звільненням.

Також зміниться механізм нарахування пенсійних виплат. Враховуватиметься оклад, премії та доплати.

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"Судово-юридична газета" пише, що таке рішення суперечить зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом, які взяла на себе Україна.

Меморандум із МВФ передбачає, що Україна винна утриматися від запровадження нових виплат і привілеїв для пенсіонерів.

Індексація пенсій з 1 березня

Решта українців не отримає таких привілеїв, але все ж виплати будуть проіндексовані на 14% для таких категорій пенсіонерів:

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військовослужбовцям (загалом на 705 грн);

страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100 грн);

мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (загалом на 400 грн).

Тим, хто не потрапив до цього списку, можуть розраховувати на невелике підвищення. Їм почнуть доплачувати за 135 грн.

"Сьогодні" також писали, коли чекати наступну пенсійну гарантію, та розповідали, як зміняться пенсії українців віком від 65 років.