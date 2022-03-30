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Магазини в РФ зірвалися з ланцюга: тепер на росіян чекає сюрприз у чеках

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 10:57
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Розповідаємо, за що росіяни платитимуть більше вже найближчим часом
Які товари скоро подорожчають у супермаркетах РФ
Які товари скоро подорожчають у супермаркетах РФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мережі супермаркетів у Росії відмовилися обмежувати ціни на соціально важливі продукти. Таке рішення ухвалили магазини Auchan, О'Кей, Атак.

Про це ритейлери направили листа до Федерального антимонопольного комітету, пишуть місцеві ЗМІ.

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Раніше максимальна націнка становила 5%, проте саме вона призвела до дефіциту цукру. Щоб уникнути такої ситуації з іншими товарами, для росіян піднімуть ціни на них.

Однак у Мінпромторгу РФ вважають, що така відмова від обмеження цін означає порушення антимонопольного законодавства.

Раніше рітейлери обмежували ціни на:

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  • хлібобулочні вироби;
  • картопля;
  • буряк;
  • капусту;
  • цибуля;
  • морква;
  • молоко;
  • кефір;
  • вершкове масло;
  • цукор;
  • сир.

Тепер ціни на ці види продуктів вирушать у вільне плавання і ніхто не знає, доки вони можуть зростати.

Що відбувається у Криму?

Окупаційна влада у захопленому Криму довела півострів до рекордного рівня інфляції, подорожчання продуктів та навіть дефіциту деяких товарів.

Річний приріст цін на продовольчі товари у Криму в лютому збільшився до 12,81%. Найбільше подорожчали печиво, шоколад, окремі види макаронів та круп, сире та питне молоко, сир, сметана та вершкове масло.

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З непродовольчих товарів злетіли ціни на миючі та засоби для чищення, нові автомобілі імпортного виробництва та імпортні препарати.

"Сьогодні" також писали, які санкції б'ють по росіянах найсильніше, і розповідали, що чекає на курс рубля дуже скоро.

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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
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