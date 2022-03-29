Продукти зникають, а ціни зростають: як окупаційна влада довела Крим "до ручки"

Такого рівня інфляції та здорожчання продуктів за всі роки окупації ще не було

Інфляція в Криму пришвидшилась / Фото: Getty Images, Голос Америки, Колаж: Сьогодні

Річна інфляція у Республіці Крим у лютому 2022 року прискорилася до 9,61% після 9,26% у січні. Це вище за показник у Південному федеральним окрузі (9,16%) та в середньому по РФ (9,15%).

Про це повідомили РІА у пресрелізі кримського відділення Південного головного управління Центробанку.

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За їхньою інформацією, прискорення інфляції у регіоні головним чином зумовлено:

зростанням витрат виробників та постачальників;

збільшенням попиту і натомість скороченням пропозиції деяких видів непродовольчих товарів;

змінами у поведінці покупців та компаній через підвищення інфляційних очікувань та зростанням загальної невизначеності;

ослабленням рубля.

Що подорожчало?

За розрахунками фахівців, річний приріст цін на продовольчі товари у Криму у лютому збільшився до 12,81% після 12,42% в січні.

Зокрема, збільшились річні темпи приросту цін на:

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печиво;

шоколад;

інші кондитерські вироби;

окремі види макаронів та круп;

сире та питне молоко, сир, сметану та вершкове масло;

миючі та чистячі засоби (через подорожчання імпортної сировини на тлі ослаблення рубля та порушення логістичних ланцюжків);

нові автомобілі імпортного виробництва (через брак електронних комплектуючих та перебоїв у логістиці);

імпортні препарати.

Річний приріст цін на непродовольчі товари у Криму становив 7,2% після 6,51% у січні.

Ціни зростають, продукти та ліки зникають

Вже зараз у Криму окупаційна влада вводить обмеження на відпуск товарів першої необхідності на людину. Наприклад, одна людина за один раз може купити не більше 3 кг цукру, гречки та рису.

На ці ж продукти, а ще м'ясо, молочку, хліб та інші першочергові товари, ціни вже зросли. І свого зростання вони не припиняють.

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З полиць аптек швидко зникають імпортні товари. А на ще доступні товари зростають ціни. На імпортні препарати ціни зросли з 20% до 50%, а вітчизняні товари подорожчали на 5-15%.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив "Сьогодні", що така ситуація в Криму з ліками виникла через брак імпортної сировини для їх виробництва. За його словами, навіть якщо ліки російського виробництва, їхні складові можуть бути з-за кордону, які вже не постачають через санкції. Через це неможливо знайти і деяких готових препаратів.

Раніше "Сьогодні" з'ясували в експерта, що чекає на подальший курс рубля.

Ми також писали, що жителі Криму в паніці збувають квартири. Ціни стартують від кількох мільйонів рублів за різні види квартир. Якщо рахувати у доларовому еквіваленті, жителі півострова продають нерухомість фактично за безцінь.