Продукти зникають, а ціни зростають: як окупаційна влада довела Крим "до ручки"

Річна інфляція у Республіці Крим у лютому 2022 року прискорилася до 9,61% після 9,26% у січні. Це вище за показник у Південному федеральним окрузі (9,16%) та в середньому по РФ (9,15%).
Про це повідомили РІА у пресрелізі кримського відділення Південного головного управління Центробанку.
За їхньою інформацією, прискорення інфляції у регіоні головним чином зумовлено:
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- зростанням витрат виробників та постачальників;
- збільшенням попиту і натомість скороченням пропозиції деяких видів непродовольчих товарів;
- змінами у поведінці покупців та компаній через підвищення інфляційних очікувань та зростанням загальної невизначеності;
- ослабленням рубля.
Що подорожчало?
За розрахунками фахівців, річний приріст цін на продовольчі товари у Криму у лютому збільшився до 12,81% після 12,42% в січні.
Зокрема, збільшились річні темпи приросту цін на:
- печиво;
- шоколад;
- інші кондитерські вироби;
- окремі види макаронів та круп;
- сире та питне молоко, сир, сметану та вершкове масло;
- миючі та чистячі засоби (через подорожчання імпортної сировини на тлі ослаблення рубля та порушення логістичних ланцюжків);
- нові автомобілі імпортного виробництва (через брак електронних комплектуючих та перебоїв у логістиці);
- імпортні препарати.
Річний приріст цін на непродовольчі товари у Криму становив 7,2% після 6,51% у січні.
Ціни зростають, продукти та ліки зникають
Вже зараз у Криму окупаційна влада вводить обмеження на відпуск товарів першої необхідності на людину. Наприклад, одна людина за один раз може купити не більше 3 кг цукру, гречки та рису.
На ці ж продукти, а ще м'ясо, молочку, хліб та інші першочергові товари, ціни вже зросли. І свого зростання вони не припиняють.
З полиць аптек швидко зникають імпортні товари. А на ще доступні товари зростають ціни. На імпортні препарати ціни зросли з 20% до 50%, а вітчизняні товари подорожчали на 5-15%.
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив "Сьогодні", що така ситуація в Криму з ліками виникла через брак імпортної сировини для їх виробництва. За його словами, навіть якщо ліки російського виробництва, їхні складові можуть бути з-за кордону, які вже не постачають через санкції. Через це неможливо знайти і деяких готових препаратів.
Раніше "Сьогодні" з'ясували в експерта, що чекає на подальший курс рубля.
Ми також писали, що жителі Криму в паніці збувають квартири. Ціни стартують від кількох мільйонів рублів за різні види квартир. Якщо рахувати у доларовому еквіваленті, жителі півострова продають нерухомість фактично за безцінь.