Інфляційний парадокс: ціни зростуть навіть якщо повністю прибрати ПДВ на продукти

В Україні та Європі для боротьби зі зростанням цін пропонують знижувати податки, але зростання інфляції однаково вдарить по кишені споживачів

Розповідаємо, що буде із цінами в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії змушує багато країн приймати економічні рішення, які б допомогли людям пережити важкі часи. Зокрема, ЄС планує цього року знизити ставку податку на додану вартість (ПДВ) на харчову продукцію.

Подібні обговорення розпочалися і в Україні – депутати ініціюють перегляд ставок ПДВ, проте економісти та виробники кажуть, що навіть якщо знизити ставку податку на додану вартість до нуля, то ціни продовжать зростання.

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Ціни рвуться вгору

Зараз більшість країн зіткнулися з наслідками монетарної політики минулих років – провідні центробанки безупинно друкували гроші для підтримки світової економіки, що падає під час пандемії. Тепер навіть у розвинених країнах споживча інфляція б'є сорокарічні рекорди. Так, наприклад, у США – зростання цін за рік перевищило 7%, а в ЄС становило понад 5%.

Ціни у різних країнах зростають по-різному. Так у США та ЄС основне зростання припадає на енергоносії й товари тривалого споживання. Водночас у країнах, що розвиваються, до яких належить і Україна, основний удар інфляції сконцентрований на продуктовому секторі.

Для того, щоб згладити інфляційні процеси країни, вигадують механізми компенсації – десь вводять доплати найбіднішим громадянам, а десь знижують податки. Так, наприклад, у Євросоюзі вирішили тимчасово знизити ПДВ на продукти харчування з 5-8% до 0%, а в Туреччині – з 8% до символічного 1%.

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В Україні, зважаючи на сусідів, пропонують різні варіанти зниження ПДВ на продукти харчування. Одні нардепи хочуть зменшити ПДВ з 20% до 0%, хтось каже, що буде достатньо знизити ставки податку до 10% і тоді ефект буде навіть помітнішим, ніж у ЄС. Хтось пропонує встановити єдину ставку – 7% у вигляді ПДВ та експортного мита, тоді всі без винятку виробники сплачуватимуть однакові податки.

Як бачите, пропозицій багато. Чи допоможе хоч одне зі зниження цін у магазинах, якщо, зрештою, буде прийнято депутатами і схвалено урядом?

Податкова математика

Експерти, яких опитали "Сьогодні", кажуть, що зниження роздрібних цін на продукти харчування у разі зниження ПДВ може статися на короткий час, але вже за кілька місяців вони однаково продовжать дорожчати.

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"Зниження ставки ПДВ призводить до тимчасового зниження цін приблизно на 0,25% від зменшення ставки податку", – пояснює старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. – Тобто навіть якщо повністю скасувати ПДВ на всі продукти харчування, то ціни знизяться не більше ніж на 5-6%. Саме такі цифри показують досвід ЄС".

Щоправда, в Україні зниження цін через зниження ПДВ може бути суттєво нижчим. Адже у нас є досить висока частка тіньового ринку продуктів харчування. А це продукти, з яких взагалі не сплачується ПДВ.

"За нашими оцінками близько 35-40% продуктів харчування в Україні продаються у тіні, – каже голова громадського союзу "Мукомоли України" Родіон Рибчинський. – І це відбувається не лише у дрібних містах. Зараз уже навіть в Києві на ринках та невеликих торгових точках можна зустріти польський хліб, не кажучи про імпортну молочну продукцію та продукти тривалого терміну реалізації".

Та навіть якщо вдасться знизити ПДВ до нуля, вже за кілька місяців, ціни однаково почнуть зростати, вище за нинішні позначки. Споживча інфляція за досить короткий час компенсує податкову знижку.

Більшість експертів очікує, що цього року інфляція перевищить 10%. Водночас продукти нового врожаю можуть подорожчати значно більше, ніж середній показник зростання цін за рік.

"Ми зараз навіть боїмося прогнозувати, скільки коштуватимуть продукти майбутнього врожаю, – каже голова "Української аграрної Ради" Михайло Соколов. – Ціни зростуть дуже сильно тому, що дорожчають усі складові майбутнього врожаю. Ви бачите, що відбувається з цінами на пальне, а добрива, щоб ви розуміли, виросли в ціні вп'ятеро".

Виходить, навіть якщо ПДВ для аграріїв знизять до нуля, то за підсумками року продукти однаково подорожчають. Більшість експертів каже, що єдиним виходом у такій ситуації є цільова підтримка найбільш незахищених верств населення.

До речі, самі аграрії також не дуже вірять, що уряд та депутати підуть на відміну ПДВ. Адже в цьому випадку кількість компаній, які отримують відшкодування податку, зросте з 2 до 16 тисяч, що стане надто великим навантаженням на Податкову службу.

Раніше ми писали про те, хто найбільше постраждає від податкової реформи. Все про податки та про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.