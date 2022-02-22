Инфляционный парадокс: цены вырастут даже, если полностью убрать НДС на продукты

В Украине и Европе для борьбы с ростом цен предлагают снижать налоги, но рост инфляции все равно ударит по карману потребителей

Рассказываем, что будет с ценами в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Рост цен на продукты питания и энергоносители заставляет многие страны принимать экономические решения, которые помогли бы людям пережить тяжелые времена. В частности, ЕС планирует в этом году снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на пищевую продукцию.

Подобные обсуждения начались и в Украине – депутаты инициируют пересмотр ставок НДС, но экономисты и производители говорят, что даже если снизить ставку налога на добавленную стоимость до нуля, то цены все равно продолжат рост.

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Цены рвутся вверх

Сейчас большинство стран столкнулись с последствиями монетарной политики прошлых лет – ведущие центробанки без остановки печатали деньги для поддержки падающей во время пандемии мировой экономики. Теперь даже в развитых странах потребительская инфляция бьет сорокалетние рекорды. Так, например, в США – рост цен за год превысил 7%, а в ЕС составила больше 5%.

Цены в разных странах растут по-разному. Так в США и ЕС основной рост приходится на энергоносители и товары длительного потребления. В тоже время в развивающихся странах, к которым относится и Украина, основной удар инфляции сконцентрирован на продуктовом секторе.

Для того, чтобы сгладить инфляционные процессы страны придумывают механизмы компенсации – где-то вводят доплаты самым бедным гражданам, а где-то снижают налоги. Так, например, в Евросоюзе решили временно снизить НДС на продукты питания с 5-8% до 0%, а в Турции – с 8% до символического 1%.

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В Украине, глядя на соседей, также предлагают разные варианты снижения НДС на продукты питания. Одни нардепы хотят уменьшить НДС с 20% до 0%, кто-то говорит, что будет достаточно снизить ставки налога до 10% и тогда эффект будет даже более заметным, чем в ЕС. Кто-то предлагает установить единую ставку – 7% в виде НДС и экспортной пошлины, тогда все без исключения производители будут платить одинаковые налоги.

Как видите, предложений много. Поможет ли хоть одно из снизить цены в магазинах, если, в конечном итоге, будет принято депутатами и одобрено правительством?

Налоговая математика

Эксперты, которых опросили "Сегодня" говорят, что снижение розничных цен на продукты питания в случае снижения НДС, может произойти на короткое время, но уже спустя несколько месяцев они все равно продолжат дорожать.

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"Снижение ставки НДС приводит к временному снижению цен примерно на 0,25% от уменьшения ставки налога, – поясняет старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. – То есть, даже если полностью отменить НДС на все продукты питания, то цены снизятся не больше, чем на 5-6%. Именно такие цифры показывает опыт ЕС".

Правда, в Украине снижение цен из-за снижения НДС может быть существенно ниже. Ведь у нас довольно высокая доля теневого рынка продуктов питания. А это продукты с которых вообще не платится НДС.

"По нашим оценкам около 35-40% продуктов питания в Украине продаются в тени, – говорит глава общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. – И это происходит не только в мелких городах. Сейчас уже даже в Киеве на рынках и небольших торговых точках можно встретить польский хлеб, не говоря об импортной молочной продукции и продуктах длительного срока реализации".

Но даже если удастся снизить НДС до нуля, уже через несколько месяцев, цены все равно начнут расти, выше нынешних отметок. Потребительская инфляция за достаточно короткое время компенсирует налоговую скидку.

Большинство экспертов ожидает, что инфляция в этом году превысит 10%. При этом продукты нового урожая могут подорожать куда больше, чем средний показатель роста цен за год.

"Мы сейчас даже боимся прогнозировать, сколько будут стоить продукты будущего урожая, – говорит глава "Украинской аграрной Рады" Михаил Соколов. – Цены вырастут очень сильно из-за того, что дорожают все составляющие будущего урожая. Вы видите, что происходит с ценами на топливо, а удобрения, чтобы вы понимали, выросли в цене в пять раз".

Получается, что даже если НДС для аграриев снизят до нуля, то по итогам года продукты все равно подорожают. Большинство экспертов говорит, что единственным выходом в такой ситуации является целевая поддержка наиболее незащищенных слоев населения.

Кстати, сами аграрии также не сильно верят, что правительство и депутаты пойдут на отмену НДС. Ведь в этом случае число компаний, которые получают возмещение налога, увеличится с 2 до 16 тысяч, что станет слишком большой нагрузкой на Налоговую службу.

Ранее мы писали о том, кто больше всего пострадает от налоговой реформы. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.