Повлияет почти на всех? Кто больше всего пострадает от налоговой реформы

Власть планирует внести очередные изменения в Налоговый кодекс, связанные с налогообложением малого бизнеса

Рассказываем, к чему готовиться украинцам / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В этом году украинцев ожидают очередные налоговые новшества, которые уже успели окрестить "налоговой реформой". "Сегодня" уже рассказывали, как власть планирует изменить налоги на фонд оплаты труда.

В этой статье мы разобрались, какие новшества ждут самозанятых украинцев или, как их еще называют, физлиц предпринимателей (ФЛП).

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И снова упрощенка

Одним из ключевых элементов будущей налоговой реформы станет очередная попытка власти начать борьбу с ФЛП. Точнее, с использованием схемы по оформлению наемных работников посредством заключения договора с ними в статусе физлиц предпринимателей.

Выгода для работодателя и работника тут очевидна. Если работодатель заключает договор с сотрудником как с ФЛП, то расходы будут такими: 22% ЕСВ от минимальной зарплаты (1430 грн) и 5% налога с остального дохода. При этом при оформлении в штат со статусом наемного работника приходится платить: 22% ЕСВ уже от всего размера зарплаты и 19,5% (НДФЛ + военный сбор) в виде налогов с работника.

"Мы хотим сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг, – заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев. – Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФЛП".

Такое заявление в первую очередь вызывает недовольство со стороны ІТ-специалистов, которые достаточно часто пользуются именно такой схемой трудовых отношений. Некоторые из них даже выходили на акции протеста под парламент.

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Эксперты говорят, что несмотря на протесты, власть будет пытаться все больше ограничивать возможности малого бизнеса.

"Пока неизвестно, в каком виде будет презентован соответствующий проект закона, но можно предположить, что власть будет стараться максимально выдавить малый бизнес из экономической сферы, – рассказал "Сегодня" экономист Алексей Кущ. – Для них постепенно будут сужать возможности операций, усиливать контроль за их деятельностью и повышать уровень фискального давления. То есть будут делать все, чтобы те перешли на общую систему налогообложения"

Может пострадать весь малый бизнес

Эксперты говорят, что история с попытками закрутить гайки для айтишников может ударить по всем представителям малого бизнеса.

"Если ФЛП запретят работать с юрлицами, это может негативно отразиться на всем малом бизнесе, а не только на айтишниках, – считает экономист Даниил Монин. – Дело в том, что в современном мире рынок труда предполагает большую гибкость. Часто даже крупному бизнесу невыгодно нанимать в штат профессионала со специфическими навыками, ради того, чтобы тот оказал им какую-то разовую услугу".

Для этого и существуют специалисты, которые оформляют статус ФЛП и работают с разными заказчиками.

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"Малый и средний бизнес сейчас закрывает целый ряд специализированных ниш на рынке труда, – говорит Даниил Монин. – И государству будет сложно отличить налоговые схемы от реальных бизнес-отношений между двумя юрлицами. Если запретить крупному бизнесу пользоваться услугами ФЛП, это может убить средний класс в Украине и спровоцировать отток специалистов за рубеж".

Кстати, это уже не первая попытка закрутить гайки айтишникам. Власть уже пыталась внести в парламент законопроект, который бы позволял налоговикам определять – перед ними реальный ФЛП или схема по уменьшению налогов.

В парламенте уже около года лежат два законопроекта – 5054 и 5054-1, которые определяют признаки трудовых отношений. Тогда депутаты не смогли собрать необходимое количество голосов за какой-то из этих документов.

Уедут ли айтишники?

О том, что высокооплачиваемые специалисты в случае ухудшения налоговых условий могу уехать из Украины, говорят многие специалисты. Ведь Украина – это не самое комфортное место в мире с точки зрения безопасности, комфорта, уровня жизни и уровня заботы государства, защищенности от произвола и предоставления социальных гарантий.

Как говорит экономист "Case-Ukraine" Владимир Дубровский, по способности удерживать у себя таланты Украина находится во второй сотне среди всех стран в мире.

"На данный момент высокооплачиваемый ІТ-специалист может работать в Украине как ФЛП третьей группы, существенно экономя на налогах, – говорит Владимир Дубровский. – Это их и привлекает. При этом другие составляющие, которые могли бы удержать такого специалиста в нашей стране, не самые привлекательные. Поэтому если айтишников обяжут платить со своего дохода, который чаще всего получен из-за рубежа, а это около 34% налогов, то Украину ждет отток таких специалистов".

Поэтому по словам экспертов, инициативы по ограничению применения ФЛП должны будут идти с реформами налогообложения и регулирования рынка труда, которые будут направлены на снижение налогового давления как на работодателя, так и на наемного работника.

Ранее мы писали о том, какой бизнес в Украине больше всего страдает от налогового давления. Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.