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Продукты исчезают, а цены растут: как оккупационные власти довели Крым "до ручки"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 13:44
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Такого уровня инфляции и удорожания продуктов за все годы оккупации еще не было
Инфляция в Крыму ускорилась
Инфляция в Крыму ускорилась / Фото: Getty Images, Голос Америки, Коллаж: Сегодня

Годовая инфляция в Республике Крым в феврале 2022 года ускорилась до 9,61% после 9,26% в январе. Это выше показателя по Южному федеральному округу (9,16%) и в среднем по РФ (9,15%).

Об этом сообщили РИА в пресс-релизе крымского отделения Южного главного управления Центробанка.

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По их словам, ускорение инфляции в регионе главным образом обусловлено:

  • ростом издержек производителей и поставщиков;
  • увеличением спроса на фоне сокращения предложения некоторых видов непродовольственных товаров;
  • изменения в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий и роста общей неопределенности;
  • ослаблением рубля.

Что подорожало?

По расчетам специалистов, годовой прирост цен на продовольственные товары в Крыму в феврале увеличился до 12,81% после 12,42% в январе.

В частности, увеличились годовые темпы прироста цен на:

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  • печенье;
  • шоколад;
  • другие кондитерские изделия;
  • отдельные виды макарон и круп;
  • сырое и питьевое молоко, сыр, сметану и сливочное масло;
  • моющие и чистящие средства (из-за удорожания импортного сырья на фоне ослабления рубля и нарушение логистических цепочек);
  • новые автомобили импортного производства ( из-за нехватки электронных комплектующих и перебоев в логистике);
  • импортные препараты.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Крыму составил 7,2% после 6,51% в январе.

Цены растут, продукты и лекарства исчезают

Уже сейчас в Крыму оккупационные власти вводят ограничение на отпуск товаров первой необходимости на человека. Например, один человек за один раз может купить не более 3 кг сахара, гречки и риса.

На эти же продукты, а еще мясо, молочку, хлеб и другие первоочередные товары цены уже выросли. И свой рост они не прекращают.

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С полок аптек быстро исчезают импортные товары. А на еще доступные товары растут цены. На импортные препараты цены выросли с 20% до 50%, а отечественные товары подорожали на 5-15%.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил "Сегодня", что такая ситуация в Крыму с лекарствами возникла из-за отсутствия импортного сырья для их производства. По его словам, даже если лекарства российского производства, их составляющие могут быть из-за границы, которые уже не поставляют из-за санкций. Из-за этого не возиожно найти и некоторые готовые препараты.

Ранее "Сегодня" выяснили у эксперта, что ждет в дальнейшем курс рубля.

Мы также писали, что жители Крыма в панике сбывают квартиры. Цены стартуют от нескольких миллионов рублей за разные виды квартир. Если считать в долларовом эквиваленте, жители полуострова продают недвижимость практически за бесценок.

инфляцияКрим
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