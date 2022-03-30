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Магазины в РФ сорвались с цепи: теперь россиян ждет сюрприз в чеках

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 10:57
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Рассказываем, за что россияне будут платить больше уже в ближайшее время
Какие товары скоро подорожают в супермаркетах РФ
Какие товары скоро подорожают в супермаркетах РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сети супермаркетов в России отказались ограничивать цены на социально важные продукты. Такое решение приняли магазины Auchan, "О’Кей", "Атак".

Об этом ритейлеры направили письмо в Федеральный антимонопольный комитет, пишут местные СМИ.

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Ранее максимальная наценка составляла 5%, однако именно она привела к дефициту сахара. Для того чтобы избежать такой ситуации с другими товарами, для россиян поднимут цены на них.

Однако в Минпромторге РФ считают, что такой отказ от ограничения цен означает нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее ритейлеры ограничивали цены на:

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  • хлебобулочные изделия;
  • картофель;
  • свеклу;
  • капусту;
  • лук;
  • морковь;
  • молоко;
  • кефир;
  • сливочное масло;
  • сахар;
  • творог.

Теперь цены на эти виды продуктов отправятся в свободное плаванье и никто не знает, до каких пор они могут расти.

Что происходит в Крыму?

Оккупационная власть в захваченном Крыму довела полуостров до рекордного уровня инфляции, подорожания продуктов и даже дефицита некоторых товаров.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Крыму в феврале увеличился до 12,81%. Больше всего подорожали печенье, шоколад, отдельные виды макарон и круп, сырое и питьевое молоко, сыр, сметана и сливочное масло.

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Из непродовольственных товаров взлетели цены на моющие и чистящие средства, новые автомобили импортного производства и импортные препараты.

"Сегодня" также писали, какие санкции бьют по россиянам сильнее всего, и рассказывали, что ждет курс рубля совсем скоро.

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