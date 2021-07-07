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Найкращий результат за останні роки. Експорт товарів з України перевищив доковідний рівень

7 липня 2021 16:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Дефіцит торгівлі виявився рекордно низьким. Найшвидше наша країна нарощує поставки в Європейський Союз і Китай

Україна нарощує експорт товарів

Україна нарощує експорт товарів / Фото: Getty Images, Pixabay

Незважаючи на торгівлю "в мінус", Україна за січень-червень 2021 року збільшила експорт товарів на 22% в порівнянні з тим же періодом доковідного 2019 року. Зростання в порівнянні з минулим коронакризовим роком склало 30%.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торговий представник України Тарас Качка під час форуму "Україна 30".

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"Український експорт цього року почувається, можливо, краще за все за минулі роки. За перше півріччя 2021 року ми маємо зростання експорту на 30% у порівнянні з першим півріччям минулого року. Але, що найважливіше, це 22% зростання у порівнянні з першим півріччям 2019 року, тобто з періодом до пандемії. Тобто ми маємо за два роки зростання експорту на 22%, у нас історично найнижче негативне сальдо в торгівлі", – сказав він.

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При цьому зростання українського експорту в Європейський Союз з початку року склало 45% у порівнянні з минулим роком. Також збільшується частка продажів у Китай. Експорт в Піднебесну зріс удвічі минулого року та ще на 45% з початку 2021 року.

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Нагадаємо, в 2020 році зовнішньоторговельний баланс був зведений з дефіцитом 255,5 млн дол. проти 3,689 млрд дол. за підсумками 2019 року.

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Також раніше аграрні експерти розповіли, ніж Україна годує закордон. Продажі агропродукції виявилися менше торішніх, але це ще можна виправити, впевнені фахівці.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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