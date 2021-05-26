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Українське молоко з'явиться у продажу в Кувейті

26 травня, 12:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

З початку 2021 року вже п'ята країна відкриває свій ринок для поставок молока з України. Близький Схід особливо цікавий для наших виробників

/ Фото: Pixabay

Український молоком незабаром будуть ласувати громадяни ще однієї країни Близького Сходу. Незважаючи на зменшення поголів'я корів, наші виробники почнуть експортувати продукцію в Кувейт. Ветеринарний сертифікат погодили фахівці двох країн, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Це вже п'ята країна, яка з початку 2021 року відкрила свій ринок для українського молока. Раніше це зробили Японія, Аргентина, Лівія і Ліван.

Відео: Сьогодні

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"Регіон [Перської] затоки, зокрема Кувейт, цікавить багатьох українських виробників харчових продуктів. Я радий повідомити, що сьогодні ми створили для них додаткові можливості заробляти на цьому ринку", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька додала, що робота по відкриттю нових експортних ринків є надважливим

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"Збільшення українського експорту – це запорука економічного зростання держави", – вважає Магалецька.

Нагадаємо, незважаючи на те, що українські тваринники вперше за 13 років опинилися "в мінусі", прибутковим в цій сфері залишилося саме виробництво молока.

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