Експорт яєць і борошна обвалився, а яблука тепер у ціні. Чим Україна годує закордон

Продажі агропродукції за кордон виявилися менше торішніх, але це ще можна виправити, кажуть фахівці

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Україна помітно скоротила експорт яєць, борошна, солоду і м'яса. Зате ростуть поставки за кордон меду, солодощів і макаронних виробів. Крім того, іноземці стали більше цінувати вітчизняні яблука – їхня вартість на зовнішніх ринках зросла.

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Таких висновків дійшли аналітики Української асоціації аграрного експорту, проаналізувавши дані за перший квартал (січень-березень) 2021 року. Вони навели конкретні цифри:

Експорт яєць склав 12 тис. штук на 14 млн доларів. Це на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж на 24% скоротилися доходи від продажів за кордон перероблених яєць – до 2 млн дол.

склав 12 тис. штук на 14 млн доларів. Це на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж на 24% скоротилися доходи від продажів за кордон перероблених яєць – до 2 млн дол. Експорт м'яса і субпродуктів впав на 14%, принісши 136 млн доларів. Найбільше виручки приносить продаж м'яса птиці (117 млн ​​дол.).

і субпродуктів впав на 14%, принісши 136 млн доларів. Найбільше виручки приносить продаж м'яса птиці (117 млн ​​дол.). Експорт пшеничного борошна скоротився на 74%, до 6 млн дол. – причиною стало падіння обсягу продажів через поганий врожай . З тієї ж причини експорт солоду впав до 3 млн дол. (-69%).

скоротився на 74%, до 6 млн дол. – причиною стало . З тієї ж причини експорт солоду впав до 3 млн дол. (-69%). Експорт соєвого масла зменшився на 5%, до 65 млн дол., хоча скорочення обсягу виявилося більш помітним – на 35%, до 62 тис. тонн.

зменшився на 5%, до 65 млн дол., хоча скорочення обсягу виявилося більш помітним – на 35%, до 62 тис. тонн. Експорту продуктів з макаронного тіста йде до рекордних показників – за кордон продали понад 8 тис. тонн (+1,8 тис. тонн) на 16 млн дол. (+ 28%).

йде до рекордних показників – за кордон продали понад 8 тис. тонн (+1,8 тис. тонн) на 16 млн дол. (+ 28%). Експорт молочних продуктів виріс на 10%, до 42 млн доларів в грошовому вираженні. Головні позиції – сухе і згущене молоко (15 млн дол.), масло і молочна паста (11 млн дол.), сироватка (6 млн дол.), сири (6 млн дол.).

виріс на 10%, до 42 млн доларів в грошовому вираженні. Головні позиції – сухе і згущене молоко (15 млн дол.), масло і молочна паста (11 млн дол.), сироватка (6 млн дол.), сири (6 млн дол.). Експорт меду за квартал приніс 36 млн доларів – на 48% більше, ніж в минулому році (хоча і тоді показники були рекордними).

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Експорт овочів виріс по всіх позиціях. Продажі цибулі принесли 2,3 млн дол. (+ 44%), огірків – 2,1 млн дол. (+62%), помідорів – 1,6 млн дол. (+100%), капусти – до 1,1 млн дол. (+38%).

виріс по всіх позиціях. Продажі цибулі принесли 2,3 млн дол. (+ 44%), огірків – 2,1 млн дол. (+62%), помідорів – 1,6 млн дол. (+100%), капусти – до 1,1 млн дол. (+38%). Експорт фруктів, ягід і горіхів залишився на тому ж рівні – 64 млн дол. Левову частку валютних надходжень приносять волоські горіхи (35 млн дол.), заморожені фрукти (24 млн дол.), яблука і груші (4 млн дол.). Середня експортна ціна яблук вже доросла до 644 дол. за тонну, що на на 100 долл.больше, ніж в минулому році.

залишився на тому ж рівні – 64 млн дол. Левову частку валютних надходжень приносять волоські горіхи (35 млн дол.), заморожені фрукти (24 млн дол.), яблука і груші (4 млн дол.). Середня експортна ціна яблук вже доросла до 644 дол. за тонну, що на на 100 долл.больше, ніж в минулому році. Експорт кондитерських виробів приніс 45 млн доларів, на 12% більше торішнього, при тому, що обсяги поставок не змінилися. шоколад теж показав позитивну динаміку – 15,2 тис. тонн (+5%) на 43 млн дол. (+9%).

"В цілому експорт агропродовольчої продукції трохи відстає від показників 2020 року, однак його підсумкові результати будуть залежати від кон'юнктури внутрішнього і світового продовольчого ринків, а також розвитку ситуації з пандемією, коли можуть бути введені чергові обмеження міжнародної торгівлі", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, цієї весни поля і квітучі дерева в Україні знову засипало снігом. Про те, як негода вже вплинула на урожай фруктів, ягід і картоплі, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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