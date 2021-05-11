Русский
$ 27,76
33,49
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Експорт яєць і борошна обвалився, а яблука тепер у ціні. Чим Україна годує закордон

11 травня, 13:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Продажі агропродукції за кордон виявилися менше торішніх, але це ще можна виправити, кажуть фахівці

/ Фото: Pixabay, Pexels, Depositphotos

Україна помітно скоротила експорт яєць, борошна, солоду і м'яса. Зате ростуть поставки за кордон меду, солодощів і макаронних виробів. Крім того, іноземці стали більше цінувати вітчизняні яблука – їхня вартість на зовнішніх ринках зросла.

Реклама

Таких висновків дійшли аналітики Української асоціації аграрного експорту, проаналізувавши дані за перший квартал (січень-березень) 2021 року. Вони навели конкретні цифри:

  • Експорт яєць склав 12 тис. штук на 14 млн доларів. Це на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж на 24% скоротилися доходи від продажів за кордон перероблених яєць – до 2 млн дол.
  • Експорт м'яса і субпродуктів впав на 14%, принісши 136 млн доларів. Найбільше виручки приносить продаж м'яса птиці (117 млн ​​дол.).
  • Експорт пшеничного борошна скоротився на 74%, до 6 млн дол. – причиною стало падіння обсягу продажів через поганий врожай. З тієї ж причини експорт солоду впав до 3 млн дол. (-69%).
  • Експорт соєвого масла зменшився на 5%, до 65 млн дол., хоча скорочення обсягу виявилося більш помітним – на 35%, до 62 тис. тонн.
  • Експорту продуктів з макаронного тіста йде до рекордних показників – за кордон продали понад 8 тис. тонн (+1,8 тис. тонн) на 16 млн дол. (+ 28%).
  • Експорт молочних продуктів виріс на 10%, до 42 млн доларів в грошовому вираженні. Головні позиції – сухе і згущене молоко (15 млн дол.), масло і молочна паста (11 млн дол.), сироватка (6 млн дол.), сири (6 млн дол.).
  • Експорт меду за квартал приніс 36 млн доларів – на 48% більше, ніж в минулому році (хоча і тоді показники були рекордними).

Читайте також: Україну завалили імпортним сиром: звідки його везуть

В тренді
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
  • Експорт овочів виріс по всіх позиціях. Продажі цибулі принесли 2,3 млн дол. (+ 44%), огірків – 2,1 млн дол. (+62%), помідорів – 1,6 млн дол. (+100%), капусти – до 1,1 млн дол. (+38%).
  • Експорт фруктів, ягід і горіхів залишився на тому ж рівні – 64 млн дол. Левову частку валютних надходжень приносять волоські горіхи (35 млн дол.), заморожені фрукти (24 млн дол.), яблука і груші (4 млн дол.). Середня експортна ціна яблук вже доросла до 644 дол. за тонну, що на на 100 долл.больше, ніж в минулому році.
  • Експорт кондитерських виробів приніс 45 млн доларів, на 12% більше торішнього, при тому, що обсяги поставок не змінилися. шоколад теж показав позитивну динаміку – 15,2 тис. тонн (+5%) на 43 млн дол. (+9%).

"В цілому експорт агропродовольчої продукції трохи відстає від показників 2020 року, однак його підсумкові результати будуть залежати від кон'юнктури внутрішнього і світового продовольчого ринків, а також розвитку ситуації з пандемією, коли можуть бути введені чергові обмеження міжнародної торгівлі", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, цієї весни поля і квітучі дерева в Україні знову засипало снігом. Про те, як негода вже вплинула на урожай фруктів, ягід і картоплі, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Курс валют
Курс валют "пішов на канікули": хто у виграші – гривня чи доларЕкономіка
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти