Лучший результат за последние годы. Экспорт товаров из Украины превысил доковидный уровень

Дефицит торговли оказался рекордно низким. Быстрее всего наша страна наращивает поставки в Европейский Союз и Китай

Украина наращивает экспорт товаров / Фото: Getty Images, Pixabay

Несмотря на торговлю "в минус", Украина за январь-июнь 2021 года увеличила экспорт товаров на 22% по сравнению с тем же периодом доковидного 2019 года. Рост по сравнению с прошлым коронакризисным годом составил 30%.

Об этом заявил замминистра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время форума "Украина 30".

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"Украинский экспорт в этом году чувствует себя, возможно, лучше всего за прошедшие годы. За первое полугодие 2021 года мы имеем рост экспорта на 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Но, что самое важное, это 22% роста по сравнению с первым полугодием 2019 года, то есть с периодом до пандемии. То есть мы имеем за два года рост экспорта на 22%, у нас исторически низкое отрицательное сальдо в торговле", – сказал он.

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При этом рост украинского экспорта в Европейский Союз с начала года составил 45% по сравнению с прошлым годом. Также увеличивается доля продаж в Китай. Экспорт в Поднебесную вырос вдвое в прошлом году и еще на 45% с начала 2021 года.

Напомним, в 2020 году внешнеторговый баланс был сведен с дефицитом 255,5 млн долл. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

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Также ранее аграрные эксперты рассказали, чем Украина кормит заграницу. Продажи агропродукции оказались меньше прошлогодних, но это еще поправимо, уверены специалисты.

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