Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Лучший результат за последние годы. Экспорт товаров из Украины превысил доковидный уровень

7 июля 2021 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дефицит торговли оказался рекордно низким. Быстрее всего наша страна наращивает поставки в Европейский Союз и Китай

Украина наращивает экспорт товаров

Украина наращивает экспорт товаров / Фото: Getty Images, Pixabay

Несмотря на торговлю "в минус", Украина за январь-июнь 2021 года увеличила экспорт товаров на 22% по сравнению с тем же периодом доковидного 2019 года. Рост по сравнению с прошлым коронакризисным годом составил 30%.

Об этом заявил замминистра развития экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время форума "Украина 30".

Реклама

"Украинский экспорт в этом году чувствует себя, возможно, лучше всего за прошедшие годы. За первое полугодие 2021 года мы имеем рост экспорта на 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Но, что самое важное, это 22% роста по сравнению с первым полугодием 2019 года, то есть с периодом до пандемии. То есть мы имеем за два года рост экспорта на 22%, у нас исторически низкое отрицательное сальдо в торговле", – сказал он.

Читайте также: Украинское молоко появится в продаже в Кувейте

При этом рост украинского экспорта в Европейский Союз с начала года составил 45% по сравнению с прошлым годом. Также увеличивается доля продаж в Китай. Экспорт в Поднебесную вырос вдвое в прошлом году и еще на 45% с начала 2021 года.

Не пропусти!
Герой Италии: футболист забил победный пенальти и пробежал 72 км на пути в финал Евро
Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро

Напомним, в 2020 году внешнеторговый баланс был сведен с дефицитом 255,5 млн долл. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

Реклама

Также ранее аграрные эксперты рассказали, чем Украина кормит заграницу. Продажи агропродукции оказались меньше прошлогодних, но это еще поправимо, уверены специалисты.

О чем еще говорят в Украине и мире 7 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцев
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцевЭкономика
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даром
Некому покупать. Фермеры раздают черешню даромЭкономика
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые цены на газ и бегство бизнеса в тень. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять