Цифра дня. "Діра" на мільярд доларів виникла у зовнішній торгівлі України

Країна помітно збільшила імпорт товарів і послуг в грошовому вираженні, а ось експорт виріс не так сильно

Україна торгує в мінус / Фото: AFP

Україна звела баланс зовнішньої торгівлі за підсумками січня-березня з дефіцитом в 1,05 млрд дол. Для порівняння: минулого року дефіцит за той же період становив лише 246,6 млн дол.

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/ Фото: Сьогодні

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Імпорт товарів і послуг в Україну за січень-березень виріс на 12,9% – до 16,8 млрд дол., а експорт – на 7,6%, до 15,8 млрд дол. Цікаво, що Україна також втрачає обсяги транзиту газу, а це одна з основних послуг, які експортує наша країна.

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У 2020 році зовнішньоторговельний баланс був зведений з дефіцитом 255,5 млн дол. Проти 3,689 млрд дол. За підсумками 2019 року.

Нагадаємо, раніше аграрні експерти розповіли, чим Україна годує закордон. Продажі агропродукції виявилися меншими за торішні, але це ще можна виправити, впевнені фахівці.

А про те, як негода вплинула на урожай фруктів, ягід і картоплі, дивіться в сюжеті "Сьогодні":