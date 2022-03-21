"Постолами щі сьорбатимуть": як росіяни живуть в нових цінових реаліях

Як росіяни живуть в умовах жорстких санкцій та бізнес-блокади усього світу

Як живуть росіяни за умов санкцій / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Від середини березня минулого року і до нині ціни на товари споживчого кошика в Росії зросли на 109%.

Експерти зазначають, що такого нестримного подорожчання немає в жодній країні світу.

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За даними Росстату, лише за останній тиждень майже половину вартості додали соціально важливі продукти, зокрема:

цукор – на 38%;

гречка – 34%;

мука – 18%;

молоко – 16%;

хліб – 12%;

соняшникова олія – 10%.

Ціни пришпорив і дефіцит. Зокрема, через нестачу цукру уряд запровадив обмеження на продаж в одні руки. Також у Мінпромторгу Росії заявили, що готові за потреби регулювати ціни на харчі.

Нестримно дорожчають і промислові товари. Зокрема через паніку, обвал рубля, міжнародні санкції та дефіцит. Від початку війни з Україною вартість іноземної побутової хімії в росії зросла на понад 70%. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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"Доки у великій імперії її піддані б'ються за дефіцитний цукор, ціни на іноземну продукцію великих компаній, які відмовилися від інвестицій в російській федерації, ростуть як на дріжджах", – зазначив нардеп.

Великий американський виробник товарів для гігієни та побутової хімії Procter&Gamble заявив про підвищення цін у Росії.

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Компания володіє брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med. Представники Procter&Gamble пояснюють подорожчання падінням рубля, зростанням цін на матеріали та складнощами з доставкою. Тож ціни зросли:

на засоби для прання — на 30%;

миючі засоби — на 26%;

Дорожчають і товари для дитячої гігієни (+47%), жіночої гігієни (+33%), товари для краси та здоров'я (+67%), засоби для догляду за волоссям (+63%), засоби для бритья (+65%). Підвищення триватиме й надалі, адже все ще залежить від роздрібного продавця, зазначають виробники.

Доцент кафедри світової економіки Санкт-Петербурзького Держуніверситету Вадим Капусткін вважає:

"Через санкції багато компаній зупиняють поставки та обслуговування вантажів, які йдуть у Росію. Це призводить до подорожчання овочів та фруктів. Крім того, на зростання ціни безпосередньо впливає різке зростання курсу долара".

Не оминула інфляція й елітні товари. Ціни на iPhone підскочили майже на 35%, на планшети – на 13-34%, свідчить дослідження сервісу Price.ru. Експерти зазначають, що майже в два з половиною раза подорожчали ноутбуки Apple.

Наприклад, середня ціна MacBook Pro MK1E3 склала рекордні 480 тис. рублів (4167 євро), а вартість MacBook Z11B0004T – приблизно 303 тис. рублів (2630 євро).

В соцмережах російські користувачі скаржаться:

"Просто народ не розуміє, що станеться. Буде голод, високі ціни на продукти, заморожування пенсій та зарплат".

"Підвищують ціни, продавці рахують доходи, і прибутки, а простий народ котиться вниз".

"Корм для мого собаки подорожчав утричі. Їжу завозять із Італії. Як мого Фунтика перевчити на щось дешевше?".

Нині у Росії ера галопуючої інфляції й тотального дефіциту. Бракує навіть касової стрічки. Федеральна податкова служба вирішила не штрафувати магазини, якщо вони не видають паперовий чек.

В російському уряді провели нараду з виробниками витратних матеріалів. Втім жодне підприємство не набралося сміливості визнати, що виробництво касової стрічки зросло в рази і постачати її супермаркетам не вигідно.

Немає сміливості, здається, ні в кого в Росії визнати неспроможність влади керувати країною та йти шляхом миру, а не війни. За вторгнення в Україну вже платить населення зі своїх гаманців. Скоро за все розрахується і Кремль.

"Сьогодні" раніше писали, як світ допомагає Україні боротися з агресором і розповідали, які світові компанії назавжди пішли з російського ринку.