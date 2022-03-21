Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Лаптями будут хлебать щи": как россияне живут в новых ценовых реалиях

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 12:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как россияне живут в условиях жестких санкций и бизнес-блокады всего мира
Как живут россияне в условиях санкций
Как живут россияне в условиях санкций / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Со средины марта прошлого года и по сей день цены на товары потребительской корзины в России выросли на 109%.

Эксперты отмечают, что такого безудержного подорожания нет ни в одной стране мира.

Реклама

По данным Росстата, только за последнюю неделю почти половину стоимости прибавили социально важные продукты, в частности:

  • сахар – на 38%;
  • гречка – 34%;
  • мука – 18%;
  • молоко – 16%;
  • хлеб – 12%;
  • подсолнечное масло – 10%.

Цены пришпорил и дефицит . В частности, из-за нехватки сахара правительство ввело ограничения на продажу в одни руки. Также в Минпромторге России заявили, что готовы при необходимости регулировать цены на продовольствие.

Безудержно дорожают и промышленные товары. В частности, из-за паники, обвала рубля, международных санкций и дефицита. С начала войны с Украиной стоимость иностранной бытовой химии в России выросла на более чем 70%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Реклама

"Пока в великой империи ее подданные дерутся за дефицитный сахар, цены на иностранную продукцию крупных компаний, которые отказались от инвестиций в российской федерации, растут как на дрожжах", – отметил нардеп.

Крупный американский производитель товаров для гигиены и бытовой химии Procter&Gamble заявил о повышении цен в России.

Реклама

Компаниявладеетбрендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med. Представители Procter&Gamble объясняют удорожание падением рубля, ростом цен на материалы и сложностями с доставкой. Так что цены выросли:

  • на средства для стирки – на 30%;
  • моющие средства – на 26%;

Дорожают и товары для детской гигиены (+47%), женской гигиены (+33%) , товары для красоты и здоровья (+67%) , средства для ухода за волосами (+63%) , средства для бритья (+65%) . Повышение будет продолжаться, ведь все еще зависит от розничного продавца, отмечают производители.

Доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского Госуниверситета Вадим Капусткин считает:

"Из-за санкций многие компании останавливают поставки и обслуживание грузов, идущих в Россию. Это приводит к удорожанию овощей и фруктов. Кроме того, на рост цены напрямую влияет резкий рост курса доллара".

Не обошла инфляция и элитные товары. Цены на iPhone подскочили почти на 35% на планшеты – на 13–34% , свидетельствует исследование сервиса Price.ru Эксперты отмечают, что почти в два с половиной раза подорожали ноутбуки Apple.

Например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480 тыс. рублей (4167 евро), а стоимость MacBook Z11B0004T – примерно 303 тыс. рублей (2630 евро).

В соцсетях российские пользователи жалуются:

  • "Просто народ не понимает, что произойдет. Будет голод, высокие цены на продукты, замораживание пенсий и зарплат.
  • "Повышают цены, продавцы считают прибыли и доходы, а простой народ катится вниз".
  • "Корм для моей собаки подорожал втрое. Еду завозят из Италии. Как моего Фунтика переучить на что-то подешевле?".

В настоящее время в России эра галопирующей инфляции и тотального дефицита. Не хватает даже кассовой ленты. Федеральная налоговая служба решила не штрафовать магазины, если они не выдают бумажный чек.

В российском правительстве провели совещание с изготовителями расходных материалов. Впрочем, ни одно предприятие не набралось смелости признать, что производство кассовой ленты выросло в разы и поставлять ее супермаркетам не выгодно.

Нет смелости, кажется, ни у кого в России признать несостоятельность власти управлять страной и идти по пути мира, а не войны. За вторжение в Украину уже платит население из своих кошельков. Скоро за все рассчитается и Кремль.

"Сегодня" раньше писали, как мир помогает Украине бороться с агрессором и рассказывали, какие мировые компании навсегда ушли с русского рынка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Падение биржевых цен на газ и налоговые изменения – самое важное о деньгах за неделю Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41159.86

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2892.13

Litecoin (LTC)

115.13

Ripple (XRP)

0.81

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять