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Купив довідку і отримав сюрприз: чим обернулася для українця спроба відкосити від армії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 15:43
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На Закарпатті виявили чоловіка з підробленими за круглу суму документами, який намагався уникнути призову
27-річний харків'янин спробував уникнути мобілізації та виїхати за кордон
27-річний харків'янин спробував уникнути мобілізації та виїхати за кордон / Фото: VoxUkraine, , Колаж: Сьогодні

23 травня в пункті пропуску "Солотвино" Закарпатської області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Як повідомили на сайті Держприкордонслужби, 27-річний українець спробував з підробленими документами виїхати з України в Румунію.

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Мова йде про фіктивний документ військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Згодом харків’янин зізнався, що купив собі фальшиву довідку.

За словами затриманого, він придбав фейковий документ у соцмережах. "Покупка" обійшлася йому в 2600 доларів, або в понад 100 тис. грн (за курсом валюти на "чорному ринку").

За фактом підроблення документів та ухилянням від призову за мобілізацією чоловікові загрожує штраф 850 грн, обмеження волі до 2 років або ув’язнення на той самий термін.

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Пільги для дітей УБД

Раніше "Сьогодні" розповідали про те, які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти, і які документи для цього потрібні. За інформацією Міністерства освіти й науки України, УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, мають право на допомогу в отриманні освіти.

Право отримувати пільги зникає, коли навчання в таких закладах освіти завершується, або коли людині виповнюється 23 роки. Мовиться про таку допомогу:

  • повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку.

Окрім цього, претендувати на спеціальні пенсії можуть і учасники територіальної оборони в Україні, яким нададуть статус ветеранів війни. Водночас на платформі "Дія" повернули одну з важливих послуг для внутрішньо переміщених осіб.

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