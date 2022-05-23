Купил справку и получил сюрприз: чем обернулась для украинца попытка откосить от армии

На Закарпатье обнаружили мужчину с поддельными за круглую сумму документами, который пытался избежать призыва

27-летний харьковчанин попытался избежать мобилизации и уехать за границу / Фото: VoxUkraine, ГПСУ, Коллаж: Сегодня

23 мая в пункте пропуска "Солотвино" Закарпатской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу.

Как сообщили на сайте Госпогранслужбы, 27-летний украинец попытался с поддельными документами уехать из Украины в Румынию

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Речь идет о фиктивном документе военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Впоследствии харьковчанин признался, что купил фальшивую справку.

По словам задержанного, он приобрел фейковый документ в соцсетях. "Покупка" обошлась ему в 2600 долларов, или более чем в 100 тыс. грн (по курсу валюты на "черном рынке").

По факту подделки документов и уклонения от призыва по мобилизации мужчине грозит штраф 850 грн, ограничение свободы до 2 лет или тюремное заключение на тот же срок.

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Льготы для детей УБД

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, какие льготы могут получить участники боевых действий и их дети, и какие документы для этого нужны. По информации Министерства образования и науки Украины, УБД и их дети, обучающиеся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, имеют право на помощь в получении образования.

Право получать льготы исчезает, когда обучение в таких учебных заведениях завершается, или когда человеку исполняется 23 года. Речь идет о такой помощи:

полной или частичной оплате обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитах для получения образования;

социальных стипендиях;

бесплатном обеспечении учебниками;

бесплатном доступе к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатном проживании в общежитии.

Кроме этого, претендовать на специальные пенсии могут и участники территориальной обороны в Украине, которым присвоят статус ветеранов войны. В то же время на платформе "Дія" вернули одну из важных услуг для внутренне перемещенных лиц.