Русский
$ 27,77
33,56
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Паска на Великдень стала дорожчою: чому зросли ціни на основні інгредієнти

28 квітня, 12:08

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аграрні аналітики вважають, що після травневих свят деякі ходові продукти все ж таки почнуть дешевшати

Традиційна великодня випічка в 2021 році подорожчала на 21% – півкілограма паски тепер будуть коштувати в середньому 81 гривню проти 70 гривень минулого року. Причиною стала рекордно висока ціна на зернові культури та на світових ринках, і в Україні. Крім зернових, подорожчали й інші складові випічки: яйця, цукор тощо. Але після Великодня ціни можуть знизитися, пояснили аналітики УКАБ.

"Найбільший приріст в ціні продемонстрували курячі яйця, які виросли на 52% у порівнянні з Великоднем в минулому році. Зростання ціни почалося ще у вересні 2020 року і досягло свого піку в січні-2021, після чого ціна зафіксувалася", – зазначила аналітикиня Світлана Литвин.

Реклама

Читайте також: Карта. Де в Україні найдешевші та найдорожчі продукти на Великдень

Підприємства стали виробляти менше яєць через зростання їхньої собівартості. Але після Великодня очікується зниження цін на яйця – завдяки надходженням від приватних домогосподарств.

Нагадаємо, за підрахунками "Інституту аграрної економіки" загалом великодній набір продуктів подорожчав на чверть.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розбагатіли на 185 гривень – кому і як перерахували пенсію
Розбагатіли на 185 гривень – кому і як перерахували пенсіюЕкономіка
"Євробляхи" тепер можна розмитнити за 1000 євро, але не всім – у чому підступЕкономіка
Більше не безкоштовно.
Більше не безкоштовно. "Укрпошта" оновила тарифи на доставлення замовлень з OLXТранспорт
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставки
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставкиФінанси
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
У 2020 році ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3 млрд грн
У 2020 році ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3 млрд грнЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти