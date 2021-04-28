Паска на Великдень стала дорожчою: чому зросли ціни на основні інгредієнти

Аграрні аналітики вважають, що після травневих свят деякі ходові продукти все ж таки почнуть дешевшати

Традиційна великодня випічка в 2021 році подорожчала на 21% – півкілограма паски тепер будуть коштувати в середньому 81 гривню проти 70 гривень минулого року. Причиною стала рекордно висока ціна на зернові культури та на світових ринках, і в Україні. Крім зернових, подорожчали й інші складові випічки: яйця, цукор тощо. Але після Великодня ціни можуть знизитися, пояснили аналітики УКАБ.

"Найбільший приріст в ціні продемонстрували курячі яйця, які виросли на 52% у порівнянні з Великоднем в минулому році. Зростання ціни почалося ще у вересні 2020 року і досягло свого піку в січні-2021, після чого ціна зафіксувалася", – зазначила аналітикиня Світлана Литвин.

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Підприємства стали виробляти менше яєць через зростання їхньої собівартості. Але після Великодня очікується зниження цін на яйця – завдяки надходженням від приватних домогосподарств.

Нагадаємо, за підрахунками "Інституту аграрної економіки" загалом великодній набір продуктів подорожчав на чверть.