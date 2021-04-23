Великдень буде золотим: святковий набір продуктів подорожчав на чверть

Ціни на продукти помітно різняться в залежності від регіону. Ми зібрали продуктові набори в Києві, Львові та Харкові та порівняли їхню вартість

Серйозне підвищення цін на продукти в Україні позначилося на вартості пасхального кошика. Святкове частування цього року обійдеться аж на 25% дорожче, ніж минулого. За підрахунками експертів, в середньому доведеться заплатити 780 гривень (з урахуванням пасок).

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Ціни помітно відрізняються в залежності від регіону – найббільше за традиційний набір продуктів доведеться викласти в Києві, найменше – у Тернополі та західних областях.

"Наприклад, домашня ковбаса по Україні подорожчала в середньому на 10%, а в Києві – на 30% і може навіть більше", – пояснив новинам "Сьогодні" директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Відео: Сьогодні

Наші кореспонденти у Києві, Львові та Харкові теж зібрали великодні кошики та порівняли їхню вартість. До набору увійшли домашня ковбаса, буженина, сало, яйця твердий і м'який сир, хрін і сіль. Вартість пасок не враховували – за них потрібно буде доплатити ще приблизно 120 грн/кг.

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Виявилося, що в Києві така великодній кошик коштує 690 гривень, в Харкові – 460 гривень, у Львові – в 514 гривень.

Додатково можна заощадити, якщо користуватися акціями. Наприклад, в Харкові м'який сир можна знайти по 40 гривень за 400 грамів. До того ж можна взяти ковбаски, які потрібно самому готувати вдома, вони дешевше за звичайну домашню ковбасу.

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Одна з найбільших статей витрат – яйця. У Києві та Харкові вони коштують від 35 гривень за десяток, а ось у Львові можна знайти дешевше – від 29,90 гривні.

Фахівці кажуть: нинішнє подорожчання – найбільше за останні кілька років.

"Минулого року, наприклад, ціни на зерно зросли в 1,5 рази. А зерно продукує ціни й на всі інші продукти – на м'ясо, на яйця. Найбільше подорожчали саме яйця в цьому кошику – десь в два рази, в 1,9 рази. На другому місці тверді сири – 1,6 рази. На третьому – м'ясні продукти", – зазначив Лупенко.

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Нагадаємо, раніше аналітики асоціації "М'ясної галузі" попередили українців про новий зльот цін на м'ясо до Великодня та травневих.

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