Карта. Де в Україні найдешевші та найдорожчі продукти на Великдень

Вартість великоднього кошика в 2021 році традиційно відрізняється в залежності від регіону; різниця між найдешевшим і найдорожчим – 192 гривні

Загалом по Україні великодній кошик в 2021 році буде коштувати 963 гривні. Йдеться про набір з традиційних м'ясних виробів, яєць, паски, вершкового масла, м'якого і твердого сиру, а також додаткових продуктів – помідорів, огірків, яблук і червоного вина. Найдешевшим великодній набір виявився в Тернопільській області – 868 гривень, а найдорожчим у Києві – 1060 гривень.

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Такі дані оприлюднив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Ціни на продукти до великоднього столу в західних регіонах:

Тернопільська область – 868 грн;

Волинська – 887 грн;

Рівненська – 890 грн;

Закарпатська – 914 грн;

Івано-Франківська – 937 грн;

Чернівецька – 939 грн;

Львівська – 949 грн.

У центрі України:

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Житомирська область – 902 грн;

Полтавська – 911 грн;

Хмельницька – 915 грн;

Сумська і Чернігівська – по 919 грн;

Вінницька – 925 грн;

Кіровоградська- 935 грн;

Черкаська – 971 грн;

Київська – 973 грн (Київ – 1060 грн).

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Ціни великоднього кошика на сході країни:

Дніпропетровська область – 924 грн;

Запорізька – 931 грн;

Луганська – 936 грн;

Донецька – 992 грн;

Харківська – 1011 грн.

У південних областях:

Миколаївська – 929 грн;

Херсонська 969 грн;

Одеська – 972 грн.

Нагадаємо, раніше аналітики асоціації "М'ясної галузі" попередили українців про зліт цін на м'ясо до Великодня та травневих.

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