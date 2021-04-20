Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Карта. Де в Україні найдешевші та найдорожчі продукти на Великдень

20 квітня, 11:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість великоднього кошика в 2021 році традиційно відрізняється в залежності від регіону; різниця між найдешевшим і найдорожчим – 192 гривні

Загалом по Україні великодній кошик в 2021 році буде коштувати 963 гривні. Йдеться про набір з традиційних м'ясних виробів, яєць, паски, вершкового масла, м'якого і твердого сиру, а також додаткових продуктів – помідорів, огірків, яблук і червоного вина. Найдешевшим великодній набір виявився в Тернопільській області – 868 гривень, а найдорожчим у Києві – 1060 гривень.

Реклама

Такі дані оприлюднив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Ціни на продукти до великоднього столу в західних регіонах:

  • Тернопільська область – 868 грн;
  • Волинська – 887 грн;
  • Рівненська – 890 грн;
  • Закарпатська – 914 грн;
  • Івано-Франківська – 937 грн;
  • Чернівецька – 939 грн;
  • Львівська – 949 грн.

У центрі України:

В тренді
Ринок палива – наскільки подорожчає бензин до кінця квітня
  • Житомирська область – 902 грн;
  • Полтавська – 911 грн;
  • Хмельницька – 915 грн;
  • Сумська і Чернігівська – по 919 грн;
  • Вінницька – 925 грн;
  • Кіровоградська- 935 грн;
  • Черкаська – 971 грн;
  • Київська – 973 грн (Київ – 1060 грн).
Реклама

Читайте також: Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин

Ціни великоднього кошика на сході країни:

  • Дніпропетровська область – 924 грн;
  • Запорізька – 931 грн;
  • Луганська – 936 грн;
  • Донецька – 992 грн;
  • Харківська – 1011 грн.

У південних областях:

  • Миколаївська – 929 грн;
  • Херсонська 969 грн;
  • Одеська – 972 грн.

Нагадаємо, раніше аналітики асоціації "М'ясної галузі" попередили українців про зліт цін на м'ясо до Великодня та травневих.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти ціни Великдень карта ціни на продукти великодній кошик

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти