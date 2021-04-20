Карта. Де в Україні найдешевші та найдорожчі продукти на Великдень

Загалом по Україні великодній кошик в 2021 році буде коштувати 963 гривні. Йдеться про набір з традиційних м'ясних виробів, яєць, паски, вершкового масла, м'якого і твердого сиру, а також додаткових продуктів – помідорів, огірків, яблук і червоного вина. Найдешевшим великодній набір виявився в Тернопільській області – 868 гривень, а найдорожчим у Києві – 1060 гривень.
Такі дані оприлюднив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.
Ціни на продукти до великоднього столу в західних регіонах:
- Тернопільська область – 868 грн;
- Волинська – 887 грн;
- Рівненська – 890 грн;
- Закарпатська – 914 грн;
- Івано-Франківська – 937 грн;
- Чернівецька – 939 грн;
- Львівська – 949 грн.
У центрі України:
- Житомирська область – 902 грн;
- Полтавська – 911 грн;
- Хмельницька – 915 грн;
- Сумська і Чернігівська – по 919 грн;
- Вінницька – 925 грн;
- Кіровоградська- 935 грн;
- Черкаська – 971 грн;
- Київська – 973 грн (Київ – 1060 грн).
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Ціни великоднього кошика на сході країни:
- Дніпропетровська область – 924 грн;
- Запорізька – 931 грн;
- Луганська – 936 грн;
- Донецька – 992 грн;
- Харківська – 1011 грн.
У південних областях:
- Миколаївська – 929 грн;
- Херсонська 969 грн;
- Одеська – 972 грн.
Нагадаємо, раніше аналітики асоціації "М'ясної галузі" попередили українців про зліт цін на м'ясо до Великодня та травневих.
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