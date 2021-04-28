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Кулич на Пасху стал дороже: почему выросли цены на основные ингредиенты

28 апреля, 12:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аграрные аналитики считают, что после майских праздников некоторые ходовые продукты все-таки начнут дешеветь

Традиционная пасхальная выпечка в 2021 году подорожала на 21% – полкилограмма кулича теперь обойдется в среднем в 81 гривню против 70 гривен в прошлом году. Причиной стала рекордно высокая цена на зерновые культуры и на мировых рынках, и в Украине. Кроме зерновых, подорожали и другие составляющие выпечки: яйца, сахар и т.д. Но после Пасхи цены могут снизиться, объяснили аналитики УКАБ.

"Самый большой прирост в цене продемонстрировали куриные яйца, которые выросли на 52% по сравнению с Пасхой в прошлом году. Рост цены начался еще в сентябре 2020 года и достиг своего пика в январе-2021, после чего цена зафиксировалась", – отметила аналитик Светлана Литвин.

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Предприятия стали производить меньше яиц из-за роста их себестоимости. Но после Пасхи ожидается снижение цен на яйца – благодаря поступлениям от частных домохозяйств.

Напомним, по подсчетам "Института аграрной экономики" в целом пасхальный набор продуктов подорожал на четверть.

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