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Компанії, які продовжують роботу в РФ: хто не хоче йти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 березня, 15:56
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Деякі бренди більше не вливають в економіку агресора, але свою діяльність так і не зупинили
Які компанії не пішли з Росії після початку війни з Україною
Які компанії не пішли з Росії після початку війни з Україною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після вторгнення російських військ в Україну деякі великі європейські та світові виробники призупинили роботу зі своїми партнерами у Росії. Втім, наразі в Росії ще достатньо компаній, які продовжують роботу на території агресора.

Сьогодні розповідає, які бренди продовжують працювати на ринку РФ, незважаючи на військовий конфлікт в Україні, спровокований Росією.

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Отже, станом на 17 березня список компаній, що працюють в РФ, виглядає так:

  • "Nestle" (Швейцарія);
  • "Leroy Merlin" (Франція);
  • "Tesco" (Велика Британія);
  • "Danone" (Франція) – призупинила інвестиції на території РФ, але виробництво продукції продовжується;
  • "Unilever" (Велика Британія);
  • "Henkel" (Німеччина);
  • "LG" (Південна Корея);
  • "METRO" (Німеччина);
  • "BSH" (Німеччина);
  • "LC Waikiki" (Франція);
  • "Raiffeisen Bank International" (Австрія);
  • "OTP" (Угорщина);
  • "Credit Agricole" (Франція);
  • BNP Paribas (Франція);
  • "TotalEnergies" (Франція) – призупинила інвестиції у Росії;
  • "Pirelli" (Італія);
  • "BASF" (Німеччина).

Дефіцит товарів

У Центральній частині Росії, зокрема у Липецькій та Псковській областях, а також у Сибіру виник дефіцит товарів та зростання цін.

Так, у регіонах є дефіцит цукру, а ціни на нього зросли на 3% і навіть більше. Тим часом, Росстат взагалі фіксує підвищення цін на цукор у магазинах на 12,8% – це рекордні показники за два роки.

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Тому в квітучій Росії вирішили запровадити обмеження на продаж. Це стосується таких продуктів:

  • цукор;
  • крупи;
  • борошно;
  • рослинна олія.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують як дефіцит товарів переважають у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії, і навіть писали, що відбувається в українському Криму на фоні війни з Росією.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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