Компании, которые продолжают работу в РФ: кто не хочет уходить

После вторжения российских войск в Украину некоторые крупные европейские и мировые производители приостановили работу со своими партнерами в России. Впрочем, по состоянию на сейчас в России еще достаточно компаний, которые продолжают работу на территории агрессора.
Сегодня рассказывает, какие бренды продолжают работать на рынке РФ, несмотря на продолжающийся военный конфликт в Украине, спровоцированный Россией.
Итак, по состоянию на 17 марта список работающих в РФ компаний выглядит так:
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- "Nestle" ( Швейцария);
- "Leroy Merlin" (Франция);
- "Tesco" (Великобритания);
- "Danone" (Франция) – приостановила инвестиции на территории РФ, но производство продукции продолжается;
- "Unilever" (Великобритания);
- "Henkel" (Германия);
- "LG" (Южная Корея);
- "METRO" (Германия);
- "BSH" (Германия);
- "LC Waikiki" (Франция);
- "Raiffeisen Bank International" (Австрия);
- "OTP" (Венгрия);
- "Credit Agricole" (Франция);
- BNP Paribas (Франция);
- "TotalEnergies" (Франция) – приостановила инвестиции в России;
- "Pirelli" (Италия);
- "BASF" (Германия).
Дефицит товаров
В Центральной части России, в частности в Липецкой и Псковской областях, а также в Сибири появился дефицит продуктов и рост цен.
Так, в регионах есть дефицит сахара, а цены на него выросли на 3% и даже больше. Тем временем Росстат вообще фиксирует повышение цен на сахар в магазинах на 12,8% – это рекордные показатели за два года.
Поэтом в процветающей России решили ввести ограничения на продажу. Это касается таких продуктов:
- сахар;
- крупы;
- мука;
- растительное масло.
Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России, а также писали, что происходит в украинском Крыму на фоне войны с Россией.