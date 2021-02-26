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Коли Україна отримає гроші від МВФ? Терміни, сума та 5 умов

26 лютого, 14:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кошти фонду знадобляться Києву до осені, кажуть в Офісі президента

Україна може отримати другий транш кредиту від МВФ на початку літа 2021 року. До цього часу Київ зможе досягти домовленостей з фондом, незважаючи на наявні зараз розбіжності з МВФ.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, передає BBC.

Водночас, видання з посиланням на джерела в уряді уточнює, що розмір траншу складе 700 млн доларів. У Кабміні розраховують, що домовленості будуть готові вже в травні.

А ключові питання, які належить вирішити, такі:

  1. Реформування Вищої ради правосуддя. Зокрема, створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад.
  2. Законодавче унормування діяльності НАБУ і процедура призначення голови бюро після рішення КСУ.
  3. Повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування стану чиновників.
  4. Повернення до ринкових цін на газ для населення.
  5. Макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.

Читайте також: Чому транш МВФ не потрібен Україні просто зараз? Просте пояснення

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"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа" , – сказав Милованов.

Він визнав, що до цього часу Україна має виконати низку зобов'язань, зокрема, пов'язаних з Вищою радою правосуддя, НАБУ і Конституційним судом.

"В МВФ позиція теж міняється. Наприклад, у вересні в них з одного питання була одна позиція, а зараз вона в тому самому напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою", – розповів Милованов про хід переговорів з фондом.

Детальніше про ситуацію з МВФ і про те, чим загрожує Україні затримка з траншами, читайте на сайті "Сьогодні" – Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами та пенсіями.

Відео: Сьогодні

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Украина вимоги транш stand-by умови МВФ Тимофій Милованов
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