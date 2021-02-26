Коли Україна отримає гроші від МВФ? Терміни, сума та 5 умов

Україна може отримати другий транш кредиту від МВФ на початку літа 2021 року. До цього часу Київ зможе досягти домовленостей з фондом, незважаючи на наявні зараз розбіжності з МВФ.
Про це заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, передає BBC.
Водночас, видання з посиланням на джерела в уряді уточнює, що розмір траншу складе 700 млн доларів. У Кабміні розраховують, що домовленості будуть готові вже в травні.
А ключові питання, які належить вирішити, такі:
- Реформування Вищої ради правосуддя. Зокрема, створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад.
- Законодавче унормування діяльності НАБУ і процедура призначення голови бюро після рішення КСУ.
- Повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування стану чиновників.
- Повернення до ринкових цін на газ для населення.
- Макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.
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"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа" , – сказав Милованов.
Він визнав, що до цього часу Україна має виконати низку зобов'язань, зокрема, пов'язаних з Вищою радою правосуддя, НАБУ і Конституційним судом.
"В МВФ позиція теж міняється. Наприклад, у вересні в них з одного питання була одна позиція, а зараз вона в тому самому напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою", – розповів Милованов про хід переговорів з фондом.
Детальніше про ситуацію з МВФ і про те, чим загрожує Україні затримка з траншами, читайте на сайті "Сьогодні" – Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами та пенсіями.
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