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Когда Украина получит деньги от МВФ? Сроки, сумма и 5 условий

26 февраля, 14:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средства фонда понадобятся Киеву к осени, говорят в Офисе президента

Украина может получить второй транш кредита от МВФ в начале лета 2021 года. До этого времени Киев сможет достичь договоренностей с фондом, несмотря на имеющиеся сейчас разногласия с МВФ.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает BBC.

В свою очередь, издание со ссылкой на источники в правительстве уточняет, что размер транша составит 700 млн долларов. В Кабмине рассчитывают, что договоренности будут готовы уже в мае.

А ключевые вопросы, которые предстоит решить, таковы:

  1. Реформирование Высшего совета правосудия. В частности, создание независимой комиссии, которая будет выбирать ее состав.
  2. Законодательное нормирование деятельности НАБУ и процедура назначения главы бюро после решения КСУ.
  3. Возвращение в законодательство возможности тюремного заключения в качестве наказания за ложное декларирование состояния чиновников.
  4. Возвращение к рыночным ценам на газ для населения.
  5. Макроэкономические показатели бюджетов на 2022-2023 годы.

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"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", – сказал Милованов.

Он признал, что до этого времени Украина должна выполнить ряд обязательств, в частности, связанных с Высшим советом правосудия, НАБУ и Конституционным судом.

"У МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре в них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то – стала легче ", – рассказал Милованов о ходе переговоров с фондом.

Подробнее о ситуации с МВФ и о том, чем грозит Украине задержка с траншами, читайте на сайте "Сегодня" – Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями.

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Украина требования транш stand-by условия МВФ Тимофей Милованов
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