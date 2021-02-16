Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями

Місія МВФ закінчила роботу в Україні. Її вердикт – найближчим часом грошей від Міжнародного валютного фонду Україна не отримає. "Потрібен більший прогрес", – пояснив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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Україні доведеться найближчим часом обходитися без грошей МВФ. Чи вийде це у нас? Чи зможе Україна без грошей МВФ забезпечити всі боргові виплати? Зокрема, за зарплатами, пенсіями та іншими соціальними виплатами. Чи не доведеться включати "друкарський верстат", щоб нашкребти гроші на ці виплати? І чи не загрожує нам в цьому році серйозна інфляція?

Кілька місяців у запасі

Експерти вважають, що найближчі кілька місяців пройдуть без особливих проблем. Зокрема, тому, що перед Новим роком в Україну надійшло досить багато грошей з-за кордону.

"У грудні була серйозна загроза недовиконання бюджету 2020 року. Тоді не вистачало понад 150 млрд грн, щоб розрахуватися з усіма боргами. Але, напевно, десь за лаштунками МВФ "підняв шлагбаум". І, хоча сам він грошей не дав, проте на Україні буквально пролився золотий дощ. Нам стали давати гроші буквально всі: ЄС, Світовий банк, Дойче банк. Вдалося розмістити євробонди. В цілому ми отримали дуже великі обсяги грошей, і ці кошти поки дозволяють нам пройти без сильних втрат десь до серпня, виконувати всі зобов'язання", – говорить президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Ще одним істотним джерелом надходжень грошей в Україну залишаються ОВДП. За словами експертів, інтерес нерезидентів до українських цінних паперів знову зростає, що забезпечує приплив грошей у країну.

"Минулого року нерезиденти йшли з ринку ОВДП, вкладення скоротилися з 125 до 75 млрд грн. А за останні місяці вкладення нерезидентів зросли і вже перевищили 100 млрд грн", – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

Крім того, золотовалютні запаси в Україні на сьогодні досить значні, що дозволить розраховуватися за боргами найближчим часом.

Сьогодні кредит МВФ – просто баласт?

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Олексій Кущ вважає, що кредит МВФ наразі був би абсолютним баластом і навіть статтею непотрібних витрат для України.

"Резерви Нацбанку зараз на рівні 28-29 млрд доларів. Якби золотовалютні резерви скорочувалися і Нацбанку потрібно було б робити інтервенції, щоб стабілізувати курс, тоді кредит МВФ був би необхідний. Тоді б ці гроші потрапляли в золотовалютні резерви і йшли на покриття відтоку цих резервів. А якщо ситуація протилежна – Нацбанк викуповує валюту на міжбанку, золотовалютні резерви збільшуються – який сенс у цьому кредиті? Ці гроші просто впадуть мертвим вантажів на наш рахунок, і ми ще повинні були б платити за ними відсотки. Тепер це був би просто знерухомлений капітал, який не працює, але змушує платити за ним відсотки. Тобто я не бачу абсолютно ніякої логіки в тому, щоб брати ці гроші наразі", – пояснює Олексій Кущ.

З іншого боку, кредит МВФ Україна могла б отримати під умовні 1%, а відсоток по ОВДП зараз 10-12% річних. Тобто "кредити", які Україна бере під ОВДП, обійдуться дорожче, ніж міг би обійтися кредит від МВФ.

Восени ситуація може змінитися

На початку осені Україну чекають пікові виплати за боргами. А до цього часу грудневі "вливання" закінчаться. Якими будуть податкові надходження в бюджет і інтерес інвесторів до ОВДП, передбачити неможливо. Тому експерти вважають, що до осені Україні потрібно постаратися вирішити всі протиріччя з МВФ.

"Якщо ми за цей час не домовимося з МВФ, то вже в серпні-вересні можуть початися проблеми. Не буде підтримки МВФ – ми не зможемо спокійно віддати всі борги у вересні, коли буде пік виплат. Під боргами я маю на увазі і зовнішні, і внутрішні. Тому з середини літа можна починати переговори з МВФ про відновлення співпраці", – каже Тарас Козак.

Внутрішні виплати – це в тому числі пенсії і зарплати. Однак це захищені статті бюджету, які будуть страждати в останню чергу.

Тим часом Олексій Кущ вважає, що всі виплати, які робляться в гривні, Україна зможе забезпечити при будь-якому результаті переговорів із МВФ.

"Сучасна монетарна теорія говорить про те, що країні, яка має монетарний суверенітет, дефолт не страшний. Будь-які зобов'язання в національній валюті будуть виконані. У грудні діру в бюджеті на 80 млрд грн закрили за рахунок емісійних джерел, і ніхто цього особливо не відчув, навіть із погляду інфляції. 2021 року також буде планова емісія, яка може точково направлятися на покриття потреб бюджету", – зазначає експерт.

Курс долара може падати, а інфляція – рости

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Курс долара, за словами експертів, не повинен постраждати від відсутності кредитів МВФ. Нині намітився стабільний тренд на зміцнення гривні, і він не повинен змінитися найближчим часом.

"Із погляду курсу я також не бачу можливих проблем, тому що гривня нині входить у тренд зміцнення. Нацбанк 90 млн за день викуповує на міжбанку", – говорить Олексій Кущ.

Однак емісія грошей зазвичай призводить до зростання інфляції.

"Наразі гривня зміцнюється. І схоже, що і далі буде зміцнюватися. Якщо тільки Нацбанк не почне друкувати гривню наліво-направо. А він може її почати друкувати, якщо МВФ від нас відвернеться. Нині Фонд нас підтримує, принаймні, на словах, і ця вербальна підтримка важлива. Вони сказали, що продовжуємо спостерігати, співпраця триває", – каже Тарас Козак.

Звідки ще можуть надійти гроші в Україну, дивіться в сюжеті:

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