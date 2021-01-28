В Україні зростають борги із зарплати: названо ТОП-5 областей і галузей за 2020 рік

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні 2020 року зросла на 3,4%, і на 1 січня 2021 року склала 3,137 млрд грн, тоді як в грудні 2020 року скоротилася на 21,8%.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, торік у грудні сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств зменшилася на 31,1% і на 1 січня 2021 року склала 1,878 млрд грн.

У ТОП-5 областей щодо зростання заборгованості в 2020 році потрапили:

Чернівецька – в 8,9 разу;

Рівненська – в 2,8 разу;

Хмельницька – в 2,2 разу;

Полтавська – в 2 рази;

Одеська – на 76,4%.

Трохи краща ситуація в Закарпатській (на 67,5%), Кіровоградській (на 51,2%), Вінницькій (на 47,7%), Миколаївській (на 39,9%), Херсонській (на 28,9%), Черкаській (на 27,4%), Волинській (на 24,2%), Харківській (на 24%), Донецькій (на 22,2%), Запорізькій (на 19,6%), Житомирській (на 18,8%) , Тернопільській (на 15,9%), Київській (на 9,2%), Сумській (на 1,6%) і Дніпропетровській (на 1,5%) областях.

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Скорочення заборгованості по зарплаті зафіксовано в Луганській (на 84,4%), Львівській (на 47,2%) та Івано-Франківській (на 6,1%) областях.

У ТОП-5 галузей по заборгованості 2020 року потрапили:

тимчасове розміщення і організація харчування – у 21 раз (до 7,923 млн грн);

надання інших видів послуг – більш, аніж у 15 разів (до 1,258 млн грн);

сільське і лісове господарство – на 83,5% (до 54,147 млн грн);

охорона здоров'я і соціальне страхування – на 80,2% (до 31,689 млн грн);

державне управління та оборона – на 70,4% (до 6,157 млн грн).

В інших сферах ситуація із заборгованістю по зарплаті трохи краща: у професійній, науковій і технічній діяльності – на 46,1% (до 266,976 млн грн), у сфері інформації та телекомунікацій – на 45,7% (до 9,395 млн грн), фінансовій і страховій діяльності – на 43,2% (до 15,738 млн грн), на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби – на 32% (до 277,351 млн грн), у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування – на 25,9% (до 14,263 млн грн), освіті – на 24,2% (до 16,550 млн грн), операцій з нерухомістю – на 3,4% (до 53,607 млн грн), в будівництві – на 1,2% (до 43,777 млн грн).

Водночас 2020 року скоротилася заборгованість у сфері оптової та роздрібної торгівлі – на 6,3% (до 38,232 млн грн), на підприємствах промисловості – на 4,7% (до 2,299 млрд грн).

Нагадаємо, у Верховній Раді 79 нардепів не отримали зарплату за грудень-2020 через прогули пленарних засідань. У цілому народних обранців оштрафували на 3,3 млн грн.

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Також повідомлялося, що зарплати вчителів в Україні зростуть на 20% вже в січні, тобто в лютому вчителі повинні отримати більше грошей за попередній місяць.

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