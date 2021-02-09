Зарплати майбутнього: скільки українці отримуватимуть до кінця року і через 10 років

Чи зможе Україна наздогнати Словаччину або Польщу щодо зарплат, як заявив прем'єр-міністр Шмигаль, і коли це станеться

Уряд ставить завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня зарплат в європейських країнах, на які рівняється Україна. Про це заявив на своїй офіційній Facebook-сторінці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама

"Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини", – написав прем'єр.

Сайт "Сьогодні" вирішив порахувати, скільки може отримувати середній українець, якщо цю мету буде досягнуто.

Які нині зарплати в Україні, Польщі та Словаччини

Поділитися планами щодо середніх зарплат прем'єра змусила оптимістична статистика зарплат у грудні 2020 року.

"У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% в порівнянні з груднем 2019 року і становили 14,2 тис. грн", – повідомив Денис Шмигаль.

Реклама

Якщо більш точно, Укрстат повідомив, що в грудні середня зарплата штатного працівника в Україні становила 14 179 грн. У грудні 2019 року цей показник дорівнював 12 264 гривням. Отже, за рік середня зарплата зросла на 15,6%. Однак таким було зростання номінальної зарплати. Та якщо говорити про реальну (номінальна зарплата мінус інфляція 5%), вона, як і сказав прем'єр, зросла на 10%.

Оскільки ми маємо порівнювати українські зарплати з європейськими, зручніше вести розрахунки в євро. 14 179 грн – це за курсом на кінець 2020 року 408 євро, а зараз, на початку лютого, – близько 418 євро. Тобто тільки через коливання курсу зарплати українців "в євро" можуть збільшитися або зменшитися. Тому ми не претендуємо на статистичну точність. Швидше, будемо говорити про рівень зарплат.

У Польщі середня місячна зарплата в грудні 2020 року становила 5973,75 злотого, або 1312 євро. У Словаччині за підсумками третього кварталу (поки це останні дані) – 1113 євро. Як видно, українські зарплати відстають не на якісь відсотки, а в 3 рази.

Як мають рости українські зарплати, щоб наздогнати європейські

Якщо українська середня зарплата буде щорічно збільшуватися на 10% в еквіваленті євро, до 2030 року вона доросте лише до 1085 євро. Тобто не досягне навіть тих показників, які були в європейських країнах в 2020 році. Але таких темпів зростання Україна сьогодні не демонструє. І це пов'язано, зокрема, з тим, що разом із зарплатою у нас зростає і курс валют. Наприклад, в 2020-му порівняно з 2019-м українські зарплати в євро знизилися на 12%.

Реклама

Але європейські зарплати будуть і далі рости. Наприклад, за минуле десятиліття середня зарплата в Польщі збільшилася з 805 до 1312 євро, або на 63%. У Словаччині – з 769 до 1113 євро, тобто майже на 45%.

Якщо така тенденція збережеться, можна припустити, що в 2030-му середні зарплати в Польщі та Словаччині становитимуть, відповідно, 2139 і 1614 євро.

Виходить, щоб наздогнати хоча б Словаччину, в Україні за десятиліття середня зарплата має збільшитися на 396%, тобто фактично в чотири рази. Таких показників можна досягти, якщо щороку підвищувати її в євро на 16%. А щоб наздогнати Польщу, щорічний приріст має бути 18%.

Якщо взятися за виконання цих амбітних планів вже в 2021 році, це означає, що на кінець 2021 року середня зарплата в Україні має становити близько 16,5 тис. грн – за умови, що курс євро залишиться на місці.

Фантастика чи реальність?

Реклама

За прогнозами Нацбанку і Кабміну, такі темпи зростання в нинішньому році цілком реальні. В "інфляційного звіті" за січень 2021 року НБУ прогнозує, що номінальна середня зарплата українців в 2021 році зросте на 16,6%. А в Кабміні вважають, що і 21-відсоткове зростання ми цілком подужаємо.

Отже, можна сказати, що в НБУ "тримають курс" на зарплати в Словаччині, а Кабмін – так націлився наздогнати Польщу за 10 років. Або навіть перегнати.

Експерти вважають, що завдання наздогнати деякі європейські країни щодо зарплат для України не є непосильним. Однак питання в тому, якими методами це будуть досягати.

"Завдяки економічним важелям дійсно можна зробити зарплату в Україні як в європейських країнах. Але за умови, що буде побудована правильна економічна політика, яка б давала реальне зростання економіки. А в нас зараз немає ніякої стратегії", – говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Він вважає, що ресурси для росту в Україні є.

"Не можна сказати, що економіка України дуже слабка. Наш аграрний сектор фактично допоміг пережити кризу 2020 року. У нас є успішні проєкти, пов'язані з євроінтеграцією, і в цих секторах зарплата вище, ніж в середньому по Україні. Але цього мало. У Польщі дуже багато проєктів, підприємств, які працюють в межах євроінтеграції. Тому там зарплати ростуть. І ми можемо це робити. Але, наприклад, згідно з офіційною статистикою, ми реалізували Угоду про Євроасоціацію всього на 40%. Тобто фактично провалили її. Якби ми дійсно зробили все те, що прописано в Угоді, створили умови, нові робочі місця, – так, ці робочі місця були б орієнтовані на європейську спільноту, і зарплати завдяки їм могли зростати. Але проблема в тому, що ми не просуваємося в цьому напрямку", – констатує Олександр Охріменко.

Зарплати природним чином ростуть там, де підвищується продуктивність праці, наголошує економічний експерт Борис Кушнірук.

"Продуктивність праці в Польщі, наприклад, значно вище, ніж в Україні. Тому що сприятливіші регуляторні умови, сприятливіший доступ до кредитів. А якщо вище продуктивність праці, то вище і зарплати. Якщо ж просто механічно підвищувати рівень зарплат, ми просто будемо вбивати власну економіку", – попереджає експерт.

На його думку, дуже важливо, щоб зростання зарплат відбувалося не через курсові коливання.

"Сьогодні багато експертів сходяться в тому, що девальвації гривні в цьому році не буде. Я теж схиляюся до цієї думки. З одного боку, для населення це начебто добре. Але для економіки в цілому – погано. Тому що це призведе до подорожчання зарплат у доларовому еквіваленті. Так, ми швидше будемо наближатися в зарплатах до Європи, але водночас продуктивність праці не зросте. А якщо продуктивність низька, а зарплати збільшуються, то і продукція стає менш конкурентною. Тому що в ній більша частка витрат на зарплати. Тож не може бути зростання зарплат без підвищення ефективності економіки", – каже Борис Кушнірук.

Експерт також нагадує: якщо будуть зарплати як в Європі, то такими самими будуть ціни і податки.

Що говорить про економічні перспективи президент, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама