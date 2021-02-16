Чому транш МВФ не потрібен Україні просто зараз? Просте пояснення

"Зайві" гроші від Фонду навіть могли б привести до непотрібних витрат

Місія МВФ закінчила роботу в Україні. Її вердикт – найближчим часом грошей від фонду не буде. Але опитані сайтом "Сьогодні" експерти впевнені: поки що надання другого траншу не тільки некритичне для України, а й могло б стати "непотрібним баластом".

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Ось їхні головні аргументи:

Найближчими місяцями проблем з виплатою держборгу не буде навіть без траншу МВФ. Перед Новим роком Україна отримала гроші з-за кордону, в резервах НБУ перебуває 28,8 млрд доларів , до того ж ніхто не скасовує залучення коштів через ОВДП. Грошей має вистачити до кінця літа.

, до того ж ніхто не скасовує залучення коштів через ОВДП. Грошей має вистачити до кінця літа. Внутрішні платежі в гривні (пенсії, соцвиплати тощо) вдасться забезпечити у будь-якому випадку. Це – захищені бюджетні статті, вони страждають останніми, і до такої критичної ситуації не має дійти.

Кредит МВФ наразі міг навіть призвести до непотрібних витрат для України. Якби гроші впали на український рахунок мертвим вантажем – не використовувалися одразу, бо просто немає на що – за ними однаково мусили платити відсотки:

"Якби резерви скорочувалися, і Нацбанку потрібно було б робити інтервенції, щоб стабілізувати курс, от тоді кредит МВФ був би необхідний. ... А якщо ситуація протилежна – Нацбанк викуповує валюту на міжбанку, золотовалютні резерви зростають – який сенс у кредиті? ... Зараз це був би просто знерухомлений капітал, що не працює, але змушує платити за ним відсотки", – говорить економіст Олексій Кущ.

Однак, у будь-якому випадку, Україні потрібно залишатися в програмі Фонду – це важливий "ідеологічний" сигнал і для інших міжнародних партнерів, і для інвесторів. До того ж на початку осені очікують пікові виплати за держборгом. Тому експерти вважають, що до кінця літа Україні все ж потрібно вирішити всі протиріччя з МВФ.

Подробиці дізнавайтеся на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями.

А звідки ще можуть надійти гроші в Україну, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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