Україна отримає транш МВФ, але є розбіжності – Зеленський

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не закривав програму співпраці з Україною, і Київ отримає гроші за нею до кінця цього року. Йдеться ще про два транші, кожен по 700 млн доларів, на додаток до вже отриманих 2,1 млрд доларів у 2020 році. При цьому з деяких питань у Києва і МВФ дійсно є розбіжності.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30".

"Ми розраховуємо на ці гроші. Питання "а якщо ні?" навіть не стоїть", – сказав президент.

Він уточнив, що після роботи в Україні місія МВФ поки що не рекомендувала перегляд програми через те, що Київ не виконав низку зобов'язань. Зокрема, це прийняття законів про Вищу раду правосуддя, земельну реформу і банківський ринок.

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При цьому Україна не погоджується з низкою вимог Фонду. Наприклад, Зеленський визнав, що існують протиріччя щодо правок в законі про Вищу раду правосуддя і питань роботи Конституційного Суду.

"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ... Але ми також будуємо незалежну Україну. І з деякими речами, яких хочуть від нас ті чи інші західні партнери, ми не погоджуємося", – заявив Зеленський.

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Детальніше про ситуацію з МВФ і про те, чим загрожує Україні затримка з траншами, читайте на сайті "Сьогодні" – Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями.

Відео: Сьогодні

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