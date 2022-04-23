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Коли не можна, але дуже хочеться: у Росії вигадали, як не залишитися без популярних брендів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 квітня, 12:55
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Популярні гаджети, автомобілі та інша техніка ввозиться до РФ без дозволу правовласника
Росія запроваджує сірий імпорт, щоб не залишитися без товарів відомих марок
Росія запроваджує сірий імпорт, щоб не залишитися без товарів відомих марок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація продовжує готувати ґрунт, щоби обійти західні санкції. Для цього в Мінпромторгу Росії підготували наказ про дозвіл на паралельний імпорт.

Про це стало повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що російська влада планує в обхід правовласників просто купувати європейську та світову продукцію у постачальників, які легально її придбали. Після цього, порушуючи авторське право, цю продукцію ввозитимуть у країну-агресор.

Втім, завезені за такою схемою товари в РФ сильно подорожчають (адже у ланцюжку з'являться посередники, які ризикують потрапити під санкції).

Що Росія планує незаконно імпортувати?

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До списку паралельного імпорту будуть включені автомобілі таких марок, як:

  • Tesla;
  • Land Rover;
  • Jeep;
  • Jaguar;
  • Chrysler;
  • Bently;
  • Cadilac;
  • Шевроле;
  • Dodge;
  • Hummer;
  • Rover;
  • GMC;
  • Freightliner;
  • Peterbilt;
  • Kenworth;
  • Mack.

Також росіян спробують не залишити без техніки інших відомих виробників:

  • Apple;
  • Asus;
  • HP;
  • Panasonic;
  • Samsung;
  • Nokia;
  • Sony;
  • Intel;
  • Electrolux;
  • Miele;
  • Siemens;
  • Dyson.

У переліку також буде обладнання для різних галузей (видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка та інші).

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Світові бренди залишають РФ

Через розв'язану війну з Україною багато світових компаній припинили діяльність у Росії, на знак солідарності з нашою країною і щоб не спонсорувати війну. Так, Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble та сотні інших припинили постачати продукцію або виробляти її на території країни-агресора.

Тим часом Росію такий перебіг подій дуже засмутив, і у відповідь на це країна заявила про націоналізацію майна іноземних компаній та виготовлення на його підприємствах своєї продукції.

Раніше ми розповідали про 200 млрд грн, що належать банкам Росії та Білорусі, які знайшли в українських банках.

Також нагадаємо, що РФ загрожує перший за 100 років дефолт, якщо країна не виплатить борги у доларах до 4 травня. Про це повідомили у міжнародному кредитному агентстві Moody's.

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