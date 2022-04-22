Наслідки незворотні? Коли росіяни нарешті відчують ефект від санкцій

Разом з експертом розбираємось, чому РФ будує свою державу на принципі антиекономіки

Росіяни не відчують ефект від санкцій протягом 2-3 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України російська економіка регресує швидкими темпами, санкції країн Заходу в буквальному сенсі нищать її, роблячи життя простих росіян нестерпним. Та чи відчувають вони зараз це на собі? Якщо ні, то коли настане той самий час, коли всі збагнуть: шляху назад немає, а продовження звірств в Україні зітре з лиця Землі навіть назву країни-агресора?

"Сьогодні" розібрався у цих питаннях з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим.

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Ми акцентуємо вашу увагу на основних категоріях, що найболючіше вдарить по кожному росіянину в майбутньому, це стосується ембарго на енергоресурси РФ, вихід компаній з ринку агресора та знецінення рубля.

Зауважимо, що міжнародні санкції для Росії, як елемент сучасної дипломатії, не в новинку. Все розпочалося з 2014 року після анексії Криму та початку воєнних дій в Донецькій та Луганській області. Однак, як бачимо зараз, санкції були лише на папері, РФ активно співпрацювала з Європою, ледь не дійшовши до запуску "Північного потоку-2", що після початку війни назвали фатальною помилкою Німеччини.

Так, буквально нещодавно оглядач FAZ Райнгард Фезер сказав, що підтримка Німеччиною "Північного потоку -2" стала фактором сприяння війні Росії проти України. І загалом прикладів такої співпраці до 24 лютого ми можемо знайти чимало. Однак саме цей день вселив страх, викликав паніку в Європі та, власне, змусив її діяти.

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Вихід компаній з ринку РФ

Сьогодні світових компаній, що вийшли з ринку агресора не злічитися. Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble та сотні інших припинили фінансувати Росію, постачати продукцію чи виготовляти її на території країни-агресора. У відповідь на це Росія заявила про націоналізацію майна іноземних компаній та виготовлення на її підприємствах своєї продукції.

Це, як ми знаємо, спричинило хаос на території РФ, люди кинулися "чистити" полиці магазинів, скуповуючи все, що трапиться на очі, супермаркети спорожніли, а особливі ділки підняли кеш на цьому. Імпортна продукція стала дорожчати, тепер навіть деякі ліки росіянам не по кишені, вартість офісного паперу стала більшою, ніж акція Сбербанку, а на хліб взагалі встановили мораторій (на підвищення цін), виділивши з бюджету на це 2,5 млрд. руб.

Проте, як кажуть провідні експерти, це викликано панікою населення, і завдяки імпортозаміщенню все найближчим часом повернеться на свої місця.

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Так, фінансовий аналітик Олексій Лупоносов стверджує, що станом на сьогодні сказати, що бодай 80% населення відчують на собі ці санкції, не можна. Оскільки багато з них і так діяли з 2014 року, а той чинник, що РФ готувалася до війни, значно послаблює негативні наслідки.

Так, дійсно продукція критичного імпорту (запчастини для автівок, їжа тощо) воно має здорожчати, але справа в тоу, що там вже були певні санкційні товари. Росія вже була під санкціями, вона готувалася до цієї війни. Люди, які відчули це здорожчання, вони поїхали: це так звана еліта РФ. Решта людей, які жили на 200-300 доларів, ще довго нічого не будуть відчувати на собі, оскільки ті продукти харчування, що вони використовують, не є дорогими і виробляються в Росії, — говорить експерт.

Для того, щоб зварити щі, не потрібно якихось там заморських продуктів. — додає він і переконує: Те, що буде для росіян зовсім критично, вони відчують через рік-два. Так, еліта вже поїхала, середній клас теж шукає собі пристанище, а решта ідуть в Україну і грабують наші будинки.

Заборона російських енергоносіїв

Якщо захід відмовиться від російських енергоносіїв, а зокрема нафти, то доходи простих росіян критично впадуть. Таку експертну оцінку висловив голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев у Telegram, а також експерти з політичної економіки та конфліктів Майкл Аллен та Метью Ді Джузеппе в інтервʼю theconversation.com.

Однак, як каже Олексій Лупоносов, відчують вони цей ефект через 2-3 роки, оскільки до війни РФ готувалася задовго.

А за словами інвестиційного банкіра Сергія Фурса, після зростання цін, росіяни почнуть втрачати роботу.

Пересічні росіяни будуть дуже поступово занурюватися в санкції. Про це навіть заявила голова центрального банку Росії. Вона сказала про структурну трансформацію: що запаси вичерпуються, що довго економіка Росії не може жити на запасах... Прості росіяни вже відчувають це за рахунок швидкого зростання цін, а далі вони будуть відчувати це, коли почнуть втрачати роботу", – висловив думку Сергій Фурса в спецефірі на Апостроф TV.

Рубль отримав "сміттєвий статус"

Як заявив Фрідріх Гайнеманн (Friedrich Heinemann) із Центру європейських економічних досліджень (ZEW) у Манхеймі, після запровадження таких великих санкцій рубль перестав бути вільно конвертованою валютою, а його вартість раз за разом била свої ж рекорди.

Так, росіяни вже шикуються у довжелезні черги, щоб обміняти бодай на щось рубль, який швидко знецінюється, а ті громадяни РФ, що за кордоном, благають про допомогу, бо в обмінниках не приймають рублі, а в банках – картку платіжної системи "Мир".

В додаток до всього, кількість іноземної валюти після заборони ЄС та США в РФ різко скоротилася. За лічені дні Росія зіткнулася з її гострим дефіцитом.

Модель, яку будує Путін, — це антиекономіка

Як вважає Олексій Лупоносов, на сьогодні РФ стала країною, де вже не діють закони ринкової економіки.

Сьогодні це вже країна без ринкової економіки. Там не діють економічні закони чи постулати. Вони будують нову економічну модель, яка дуже схожа на радянську, а вона зможе призвести до того, що населення буде жити в злиднях і нападати на інші країни... Модель, яку будує Путін, — це антиекономіка, це абсолютне зло, коли, виготовляючи зброю і починаючи війни, гроблять країну, — говорить Лупоносов.

Чому РФ може згорнути війну?

Прогнозований дефолт РФ 4 травня і щоденні витрати на війну з Україною (20 млрд доларів), за умови активізації військових дій, в поєднанні чинять бум і негативно впливають на країну-агресора.

А це може призвести до того, що в Росії не буде коштів для проведення довгої війни: єдиний варіант для РФ – реалізувати свої плани за короткий термін. Затяжна війна може виснажити агресора, однак у найближній перспективі на це розраховувати не варто.

Зауважимо, що за попередніми оцінками, затяжна війна може коштувати Росії понад 20 мільярдів доларів щодня, включаючи як прямі, і непрямі витрати, такі як зниження обсягів виробництва.

Раніше ми писали, що в українських банках знайшли 200 млрд грн, які належать банкам Росії та Білорусі.

Нагадаємо, якщо до 4 травня РФ не виплатить борги у доларах, то це можна буде вважати дефолтом. Про це повідомили в міжнародному кредитному агентстві Moody's.