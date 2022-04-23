Когда нельзя, но очень хочется: в России придумали, как не остаться без популярных брендов

Популярные гаджеты, автомобили и другая техника будет ввозиться в РФ без разрешения правообладателя

Россия вводит серый импорт, чтобы не остаться без товаров известных марок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает подготавливать почву для обхода западных санкций. Для этого в Минпромторге России приготовили приказ о разрешении параллельного импорта.

Ою этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Отмечается, что российские власти планируют в оход правообладателй покупать европейскую и мировую продукцию у поставщиков, которые легально ее приобрели. После этого, нарушая авторское право, эту продукцию будут ввозить в страну-агрессор.

Впрочем, ввезенные по такой схеме товары в РФ сильно подорожают (ведь в цепочке появятся посредники, которые рискуют попасть под санкции).

Что Россия планирует незаконно импортировать?

Реклама

В список параллельного импорта будут включені автомобили таких марок, как:

Tesla;

Land Rover;

Jeep;

Jaguar;

Chrysler;

Bently;

Cadilac;

Chevrolet;

Dodge;

Hummer;

Rover;

GMC;

Freightliner;

Peterbilt;

Kenworth;

Mack.

Также россиян попробуют не оставить без техники других известных производителей:

Apple;

Asus;

HP;

Panasonic;

Samsung;

Nokia;

Sony;

Intel;

Electrolux;

Miele;

Siemens;

Dyson.

В перечне также будет оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

Реклама

Мировые бренды покидают РФ

Из-за развязанной войны с Украиной многие мировые компании прекратили деятельность в России, в знак солидарности с нашей страной и чтобы не спонсировать войну. Так, Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble и сотни других прекратили поставлять продукцию или производить ее на территории страны-агрессора.

Тем временем Россию такой ход событий очень расстроил, и в ответ на это страна заявила о национализации имущества иностранных компаний и изготовление на его предприятиях своей продукции.

Ранее мы рассказывали о 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси, которые нашли в украинских банках.

Также напомним, что РФ грозит первый почти за 100 лет дефолт, если страна не выплатит долги в долларах до 4 мая. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.