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Клієнтів менше, а тарифи більші? Як війна змінила роботу Bolt та Uklon

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 14:05
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Українці стали менше користуватися послугами таксі не лише через війну, а й через подорожчання
Що відбувається з ринком таксі під час війни
Що відбувається з ринком таксі під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поїздки на таксі з початком війни подорожчали на 10-50% залежно від регіону. При цьому попит скоротився щонайменше вдвічі.

Про це Liga.net повідомили представники Bolt та Uklon.

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Як розповіли у сервісі Bolt, подорожчання відбулося у березні 2022 року у всіх регіонах країни.

"Якщо до війни поїздка до Києва від Майдану Незалежності до Центрального залізничного вокзалу коштувала близько 70 грн, то зараз вартість становить приблизно 80-85 грн", – розповів керівник замовлень поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлік.

Наразі спостерігається зростання середнього чека в містах приблизно на 50% від довоєнного показника.

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В Uklon оцінили зростання середнього чека по Україні у 10%. Перегляд тарифів у компанії відбувається регулярно, але якщо дозволяють ринкові умови.

"Є населені пункти, де базовий тариф вже підняли у два-три етапи, щоб не спровокувати відмову від послуг драйверів. Адже для більшості водіїв Uklon став місцем основного заробітку", – зазначили у компанії.

У травні показники Uklon знизилися на третину, квітневий розрив – 44%. Якщо порівнювати нинішні показники з лютневими – у компанії кількість замовлень, суми виручки та комісії знизилися у 2,5 раза. Наприклад, у Києві таксі замовляють менше на 45%, але автопарк Uklon не скоротився.

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Через схожі проблеми проходить і Bolt. Однак зараз попит почав стабілізуватися – кількість поїздок уже становить понад половину від довоєнних показників.

Війна та таксі

Після того, як Росія розв'язала велику війну проти України, у зонах бойових дій припинили надавати чимало послуг, зокрема вийшли з ринку і таксисти.

У середині квітня сервіс Uber повідомив про поновлення роботи у Києві після отримання дозволу від місцевої влади.

При цьому сервіси таксі, які працюють в Україні, також надали чимало підтримки під час війни. Вони безкоштовно возять військових, волонтерів та медиків. Водії можуть пожертвувати гроші з поїздки на гуманітарну допомогу, перевозять продукти та товари першої необхідності з-за кордону.

Дізнайтеся також у нашому матеріалі про те, на які вакансії в Україні найбільша конкуренція. Також ми розповідали, що зміниться для безробітних в Україні.

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