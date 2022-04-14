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Uber повертається до Києва: що зміниться для водіїв та пасажирів

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 13:09
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Окрім столиці, сервіс відновив роботу і в інших містах України.
Uber повернувся до Києва після майже двох місячної перерви
Uber повернувся до Києва після майже двох місячної перерви / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сервіс таксі Uber відновив роботу у Києві після дозволу від міської влади.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Компанія вирішила відмовитись від комісії за обслуговування, тому вся вартість поїздок нараховуватиметься водіям.

"З сьогоднішнього дня Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодну комісію за поїздки — отже, повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, надходитиме безпосередньо місцевим водіям" , – сказано в прес-релізі Uber.

Також компанія пожертвує 10 тисяч безкоштовних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, які під час війни продовжують працювати для киян.

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Крім того, Uber пропонуватиме промокоди на безкоштовні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA — вони доступні у всіх містах, де працює платформа (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку).

Зазначимо, що сервіс таксі Uber призупинив свою роботу у Києві та інших містах України ще 24 лютого, коли російські війська вторглися до нашої країни.

Доставка Glovo знову запрацювала в Україні

Популярний сервіс доставки працює вже у 24 містах країни, але компанія змушена була скоротити кількість кур'єрів.

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Так, до війни на сервіс працювало 10 тисяч кур'єрів, а зараз їх залишилося лише 3 тисячі 700. Кур'єри розвозять замовлення переважно в західних регіонах, а також у Києві, Одесі, Дніпрі, Полтаві.

Раніше ми розповідали, що в Україні призупинили роботу ресторани мережі McDonald's, і писали, як працюють найпопулярніші послуги доставки в Україні.

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