Шансы найти работу тают? На какие вакансии в Украине самая большая конкуренция

Рассказываем, как в июне изменилась ситуация с активностью людей на сайтах по поиску работы, и какие должности сейчас пользуются наибольшим спросом

Соискатели работы стали очень активными в июне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале полномасштабного вторжения РФ рынок труда в Украине замер. Работу и не предлагали, и не искали. Однако после первого шока ситуация условно стабилизировалась, и тогда количество соискателей резко увеличилось. Причина в том, что произошло много увольнений, заработки постоянно уменьшаются, а новых вакансий маловато.

Так, за год количество соискателей работы выросло в 4 раза. О происходящем на рынке труда "Сегодня" рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.

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Вакансий гораздо меньше, чем кандидатов

В июне рынок труда постепенно восстанавливается, однако все еще на портале вакансий меньше в 4,5 раза, чем было до полномасштабной войны. Несмотря на такую ситуацию, люди очень активно отзываются на вакансии, потому что им нужна работа.

"Соискатели проявляют большую активность. Это понятно: большинство украинцев либо потеряли работу, либо получают не полную заработную плату. Желающих найти работу или подработку гораздо больше, чем вакансий. Еженедельно добавляется почти 10% новых пользователей сайта grc.ua, продолжительность сеанса (т.е. соискатель пользуется сайтом и ищет информацию о вакансиях) на 89% больше, чем в аналогичный период прошлого года", – отмечают аналитики.

По данным сайта, в течение прошлой недели люди 12 тыс. раз отозвались на предложения работодателей. При этом активность обычно летом падает, и люди начинают искать работу в сентябре, когда начинается бизнес сезон.

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Статистика показывает, что в июне на 1 вакансию в среднем отзываются 12 человек. В прошлые годы в это время конкуренция была меньше в несколько раз.

"Кандидаты изменили свое отношение к процессу поиска работы. Все реже соискатели просто ждут, пока работодатель обратит на них внимание и все чаще используют для поиска работы все доступные каналы", – говорится в анализе.

Наибольшая конкуренция в сфере высшего менеджмента и среди административного персонала. Там на 1 вакансию в среднем претендует 14 человек. Также популярны среди кандидатов вакансии для таких рабочих:

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административных работников;

IТ-специалистов;

студентов и специалистов, начинающих карьерный путь;

менеджеров по продажам;

водителей и специалистов по логистике.

Как теперь работодатели выбирают кандидатов

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в течение недели среди компаний проводили опрос о том, изменились ли у них критерии для отбора кандидатов. И результаты оказались следующими:

62% опрошенных отбирают кандидатов по-прежнему;

22% стали жестче из-за слишком большого количества отзывов;

12% стали мягче, чтобы помочь максимальному количеству людей с работой;

4% стали мягче, потому что трудно найти новых работников в новом месте, куда переехала компания.

Мы также рассказывали о том, что из-за военного положения многие изменили свои планы по отпускам. Читайте, сколько людей в этом году планируют взять отпуск на работе, и что предусмотрено законом во время военного положения. "Сегодня" объясняли также, что на безработных в Украине ждут кардинальные перемены.