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Поїздка за пів зарплати: у Києві фіксують космічні ціни на таксі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 19:38
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Кияни шоковані вартістю поїздки в одному з сервісів таксі під час війни
Перевіряємо, чи завжди столичні таксисти виставляють захмарні ціни
Перевіряємо, чи завжди столичні таксисти виставляють захмарні ціни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Жителі Києва скаржаться на "воєнні тарифи" в сервісах таксі. Викликати машину до вокзалу може коштувати комусь пів зарплати.

Як передає "Сьогодні", один із користувачів Uklon зафіксував вартість поїздки на рівні 2393 гривні.

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Проїхати потрібно було трохи більше ніж 18 кілометрів, з вулиці Андрія Малишка, 23 до Центрального вокзалу в столиці. У такий спосіб вартість одного кілометра була на рівні 130 грн.

Поїздка за 2393 грн
Поїздка за 2393 грн / Фото: dtp.kiev.ua

Деякі користувачі в коментарях до допису підтвердили, що ціни цілком реальні для нічного тарифу, не лише у згаданій службі таксі, а загалом для всіх сервісів. Киянка зізналася, що 30 квітня за поїздку з Подолу на Троєщину просили від 2500 до 2700 гривень.

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Кияни не вперше стикаються з такими цінами
Кияни не вперше стикаються з такими цінами / Фото: скріншот

Денні тарифи

Редакція "Сьогодні" перевірила, чи завжди тепер такі тарифи в службах таксі. Для перевірки взяли чотири популярні сервіси – Uklon, Uber, Bolt і "Опті". Адреси вказували ті ж самі – з вулиці Малишка до площі Вокзальної, 1.

Поїздка за тією ж адресою, ціна станом на 2 травня
Поїздка за тією ж адресою, ціна станом на 2 травня / Фото: скриншот

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Перевірка показала, що 2 травня вдень за такий маршрут водії просять від 169 до 300 гривень. Найдешевше обійдеться замовлення "Стандарту", дорожче коштуватимуть рівні "Комфорт" або "Бізнес". Найвища ціна сягає 325 грн за поїздку.

Поїздка за тією ж адресою, ціна станом на 2 травня
Поїздка за тією ж адресою, ціна станом на 2 травня

Ціна за поїздку 2 травня
Ціна за поїздку 2 травня / Фото: скріншот

Ціна за поїздку 2 травня
Ціна за поїздку 2 травня / Фото: скриншот

Таксі під час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в зонах бойових дій припинили надавати чимало послуг, зокрема вийшли з ринку й таксисти. Усередині квітня сервіс Uber повідомив про відновлення роботи в Києві після отримання дозволу від місцевої влади.

Як повідомили у пресслужбі таксі, комісію за обслуговування не братимуть, а все зароблене отримуватимуть водії. Безкоштовно нададуть 10 тис. поїздок держслужбовцям і працівникам критичної інфраструктури, які продовжують відновлювати столицю під час війни.

Довозять за промокодами також донорів до центрів здачі крові – у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Луцьку.

Сервіси таксі, які працюють в Україні також організували чимало підтримки під час війни. Безкоштовно перевозять військових, волонтерів та медиків, а також пропонують підвезти людей до кордону. Водії можуть пожертвувати гроші з поїздки на гуманітарну допомогу, перевозять і продукти й товари першої необхідності з-за кордону.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 24 лютого вартість таксі піднялася в 2,5 раза. За поїздку в Києві просили до пів тисячі гривень. Дізнайтеся також, як недобросовісні рієлтори й власники нерухомості спекулюють на низьких цінах на оренду квартир.

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