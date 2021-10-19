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Які тарифи на тепло чекають українців у листопаді

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 06:00
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На формування тарифу на опалення впливає не тільки ціна на газ, а й стан тепломереж
Для населення "Нафтогаз" продає газ по 7,42 грн/куб
Для населення "Нафтогаз" продає газ по 7,42 грн/куб / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні частково стартував опалювальний сезон, а постачальники встановили ціни на газ для населення. Але, не дивлячись на підписаний меморандум, тарифи можуть змінюватися.

Що з цінами?

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів "Сьогодні", що ціни на комунальні послуги будуть поступово зростати, якщо не в найближчі місяці, то уже нині. Оскільки більшість теплокомуненерго будуть змушені піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять, як компенсацію різниці вартості газу. Він не впевнений, що вже в цьому році виконають меморандум про ціни на комунальні послуги.

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"Яким буде відсоток зростання? Поки можна лише сказати середній у палаті – 10-20% в середньому. Але він може бути набагато більше. Наприклад, в Чернівцях вже виросли тарифи на 70%. У Каневі на 35%. У Полтаві на 50% буде зростання, якщо не знайдуть грошей. Київ говорить на 40%", – розповів Попенко.

За його словами, на формування тарифу на опалення впливає не тільки ціна на газ, а й стан тепломереж – виявилося, що в ціну для населення закладена вартість ремонту тепломереж.

Які тарифи пропонують українцям?

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" нагадав, що для населення газ продають за 7,42 грн/куб. А для підприємств і бюджетних підприємств – газ пропонують за ціною 13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспортуванням і за 16,8 грн/куб. м із ПДВ та доставкою. Вітренко наголосив, що компанія робить все можливе для того, щоб під час опалювального сезону тарифи залишилися фіксованими для населення і не підвищувалися. У той же час він звернув увагу на те, що приватні постачальники мають право встановлювати власні тарифи на газ, які часто в рази перевищують офіційні від "Нафтогазу".

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Офіційні тарифи на листопад ще не оприлюднені, але судячи з жовтневих, річна вартість газу коливається від 7,8 грн/куб до 14,9 грн/куб, а місячна – досягає 31 грн/куб.

Найвищі річні тарифи у "Херсонрегіонгазі" – 14,9 грн за кубометр, "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" і "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 13,5 гривень. А найнижчі у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Євода Трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Збут" і "Черкасигаз Збут" – 7,89 грн, "Нафтогазу" – 7,96 грн.

А за місячним тарифи найдорожчий газ у "Тас Енергія Країни" – 31,06 грн. А найнижчий місячний тариф у "Енерджі Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн. Для жителів Полтави газ пропонують по 19,8 грн ("Полтавагаз збут"). А для одеситів по 13 грн ("Одеса-газ-постачання").

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Для киян газ пропонують по 30,05 гривень за кубометр (постачальник "Київгазенерджі"). У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр. Отже, порівняно з літом, ціна злетіла в два рази. А в середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжці за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Крім того, українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться платити за кубометр 16,58 грн/куб. м, замість фіксованих у більшості газзбутів 7,96 грн/куб. м. Таким постачальником є "Нафтогаз". Але постачальником "останньої надії" він може бути лише 60 днів.

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29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
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