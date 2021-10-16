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Ситуація складна – Вітренко про тарифи на газ для українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 жовтня, 07:00
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Вітренко пояснив, що у приватних компаній є право встановлювати свої тарифи на газ
Вітренко переконує, що влада зробить все можливе, щоб українці були з газом
Вітренко переконує, що влада зробить все можливе, щоб українці були з газом / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення та для спокійного проходження опалювального сезону.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

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"І ми, продаючи газ за ціною 7,42 для потреб населення, робимо так, що ціна на газ цієї зими не підніметься", - сказав він.

У той же час він заявив, що щодо інших категорій споживачів, наприклад бюджетних організацій, – ситуація складна. Оскільки у приватних компаній є право встановлювати свої тарифи на газ.

"Більшість постачальників, не державних компаній, є не надійними постачальниками – не виконують свої зобов'язання. Ми робито так, щоб ці бюджетні установи зараз могли купувати газ у "Нафтогаз України" за ціною, яка є в два-три рази нижчою, ніж поточна", – пояснив Вітренко.

За його словами, таким установам газ пропонують за ціною 13,7 грн/куб без ПДВ та транспортуванням та по 16,8 грн/куб з ПДП та траспортом.

"Що потрібно робити? По-перше, не треба панікувати. Для населення питання проходження цього опалювального сезону, без підвищення цін, вирішується урядом разом з національною компанією. Люди можуть бути впевненими, що в цих складних умовах вони будуть забезпечені газом. Для іншіх категорій ситуація складна, але разом ми її пройдемо", – заявив глава "Нафтогазу".

Він переконує, що влада зробить все можливе, щоб українці були з газом і ніхто не постраждав з точки зору української незалежності.

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"Вона є для нас дуже важливою. Багато українців заплатили за неї своїм життям... При цьому ми будемо намагатися розвивати економіку, зокрема ринкову економіку. Щодо більш практичних речей... Ми не будемо нічого експропріювати, Це спеціально розганають "путінські" агенти паніку, щоб нерезиденти вивозили газ з України, вони специально це роблять", – каже Вітренко.

Скільки коштує в жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

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