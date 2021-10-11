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Тарифи на газ для українців змінилися. Кому доведеться більше платити за опалення

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 11:17
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Найнижчий місячний тариф у "Енерджі Трейд Груп" – 7,97 грн за куб
Для киян газ пропонують по 30,05 гривень за кубометр
Для киян газ пропонують по 30,05 гривень за кубометр / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні стартує опалювальний сезон – постачальники оприлюднили тарифи на газ для українців в жовтні. За річної вартості ціна коливається від 7,8 грн до 14,9 гривень, а за місячної досягає 31 грн.

Скільки коштує газ?

Найвищі річні тарифи у "Херсонрегіонгаз" – 14,9 грн за кубометр, "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" і "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 13,5 гривень. А найнижчі у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Збут" і "Черкасигаз Збут" – 7,89 грн, "Нафтогазу" – 7,96 грн.

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А ось за місячним тарифом ціни істотно відрізняються. Хтось продає по 7,97 грн за кубометр, а хтось по 31,06.

Найнижчий місячний тариф у "Енерджі Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн, а найдорожчий газ у "Тас Енергія Країни" – 31,06 грн.

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Для киян газ пропонують по 30,05 гривень за кубометр (постачальник "Кіевгазенерджі"). Для жителів Полтави по 19,8 грн ( "Полтавагаз збут"). А для одеситів по 13 грн ( "Одеса-газ-постачання").

Фото: Слово і діло
Фото: Слово і діло

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

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"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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