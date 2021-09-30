В Україні підпишуть меморандум про тарифи на тепло та гарячу воду: як зміниться ціна

Уряд, Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть спільний меморандум – що він означає

Тарифи не зростуть до кінця опалювального сезону - Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростатимуть.

Про це президент сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 30 вересня.

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За словами президента, питання рекордного зростання ціни на газ залежить не від України, а від Європи, де вона вже перетнула позначку 1000 дол. за 1000 кубометрів.

"Для нашої країни питання тарифів цього року є дуже, дуже непросте і може набути чи мало набути гострого, складного вирішення. Тому за моїм дорученням Кабінет міністрів, Нафтогаз, Асоціація міст України провели велику, складну роботу. І сьогодні вже можна сказати, що робота була з гарним результатом", – сказав голова держави.

Зеленський розповів, що уряд, Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевих та регіональних влад підпишуть спільний меморандум, який передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, гарячу воду для населення не зростатимуть.

Коли в Україні ввімкнуть опалення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалювальний сезон в Україні почнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла.

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Також прем'єр розповів, що країна готова до початку опалювального сезону більш ніж на 90%, а окремі регіони – на всі 100%.