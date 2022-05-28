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Гранти та потужна підтримка: у Японії придумали, як працевлаштувати переселенців з України

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 травня, 11:54
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За інформацією Агенції імміграційної служби Японії, до країни з 24 лютого приїхали 1055 біженців з України.
Японські компанії отримають гранти, якщо візьмуть на роботу українців
Японські компанії отримають гранти, якщо візьмуть на роботу українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Японії з 30 травня платитимуть компаніям, які наймають на роботу українських біженців. Допомога від влади розрахована на те, що так українцям більш охоче оформлятимуть працевлаштування в країні.

Про це повідомляє видання Japan Today.

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Повідомляється, що японські компанії за надання роботи українцям можуть розраховувати на гранти у розмірі до 600 000 єн (4,1 тис дол. або 150,6 тис. грн) за співробітника в рамках заходів щодо підтримки людей, які рятуються від російського вторгнення.

Фінансування програми відбуватиметься за двома існуючими грантами. Так, українські біженці віком до 65 років будуть включені до системи заохочувальних грантів. Гранти, дійсні у період року, складуть до 600 000 ієн для малого та середнього бізнесу і 500 000 ієн (3,4 тис. доларів/115 тис.150 грн) для великих компаній.

Також діятиме ще одна система субсидування зайнятості, яку отримуватимуть фірми, які, як правило, наймають працівників без постійної роботи на 3 місяці. Гранти для підприємств становитимуть 120 000 ієн (825 доларів) на одного працівника.

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Право на роботу в Ізраїлі

Українцям, які рятуючись від війни приїхали до Ізраїлю, дозволили легально отримати роботу у країні та заробляти на проживання до завершення війни в Україні.

Процедуру оформлення дозволу працювати ще не визначено, цим зараз займаються профільні органи.

Тимчасово переміщені українці також продовжили термін перебування в Ізраїлі. Вони можуть легально проживати у країні ще місяць – до кінця червня 2022 року.

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Раніше "Сегодня" писали, чому українські біженці можуть втратити грошову допомогу у Польщі, а також розповідали все про життя в Чехії: вартість продуктів, транспорту та житла.

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