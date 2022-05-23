Платити не потрібно: яку послугу для українців продовжили у Латвії

Розповідаємо, якими послугами українські громадяни можуть безоплатно користуватися у Латвії

Оператори мобільного зв'язку допомагають біженцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Різні компанії дають можливість українцям за кордоном, які виїхали через бойові дії, користуватися своїми послугами безоплатно. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну так зробили латвійські оператори мобільного зв'язку LMT і Tele2.

Тепер цю послугу продовжили. Про це передає портал Delfi.

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Скільки можна користуватися безоплатним зв'язком

Спочатку можливість телефонувати по Латвії та за кордон без плати за це дали українцям на три місяці. Тепер цю послугу продовжили ще на три місяці – до середини серпня.

"Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці в Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів", – повідомляють ув компанії LMT.

Як і раніше SIM-карти цього оператора можна отримати в самоуправліннях Латвії, в українському центрі підтримки чи в офісі благодійної організації Ziedot.lv.

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У компанії Tele2 зазначили, що з 24 лютого для українців, які прибули в Латвію, випустили 10 тис. спеціальних SIM-карт. Через те, що бойові дії в Україні все ще тривають, можливість користуватися послугами без плати за них продовжили.

Крім того, в компанії наводять такі дані: тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів.

"Якщо до початку війни загальна тривалість дзвінків з Латвії в Україну становила близько 1 000 хвилин, або 16 годин на день, то зараз вона досягає 50 000 хвилин, або 833 години на день", – йдеться у повідомленні.

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Болгарія запускає нову програму для українських біженців

"Сьогодні" вже розповідали, що болгарський уряд запропонував затвердити нову програму для українців, згідно з якою для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

Зокрема, за новою програмою передбачається витрачати 15 левів (орієнтовно 240 грн) на людину на добу за проживання й триразове харчування.

Ми також писали, що у Німеччині пропонують певні зміни, аби прискорити визнання профкваліфікації українців. Це допоможе нашим громадянам швидше та легше влаштовуватися на роботу, деякі спрощення пропонують і для школярів.

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