Грошей не буде? Чому українці в Польщі можуть втратити фінансову допомогу

Окрім цього, у разі виїзду з країни без попереднього сповіщення відповідних органів отримані кошти доведеться повернути. Та ще й із відсотками.
Так, мова йде про грошову допомогу у межах програми "500+".
Чому такі умови?
Такого виду допомога в Польщі призначена лише для осіб, які перебувають там. Українці ж, які планують виїжджати за межі країни більш ніж на 30 днів, мають повідомити про цей факт до Управління соціального страхування та відмовитись від отримання пільг.
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В іншому випадку всі отримані після виїзду грошові допомоги доведеться повернути – та ще й із відсотками.