Грошей не буде? Чому українці в Польщі можуть втратити фінансову допомогу

Більше того, за невиконання умов вже виплачені гроші змусять повернути назад

Українці можуть втратити допомогу "Сімʼя 500+" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які вимушено покинули територію своєї держави та виїхали до Польщі, отримавши щомісячну фінансову допомогу, можуть її втратити. Це відбудеться за умови, якщо ті виїдуть з країни перебування.

Про це повідомляє wroclife.

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Окрім цього, у разі виїзду з країни без попереднього сповіщення відповідних органів отримані кошти доведеться повернути. Та ще й із відсотками.

Так, мова йде про грошову допомогу у межах програми "500+".

Чому такі умови?

Такого виду допомога в Польщі призначена лише для осіб, які перебувають там. Українці ж, які планують виїжджати за межі країни більш ніж на 30 днів, мають повідомити про цей факт до Управління соціального страхування та відмовитись від отримання пільг.

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В іншому випадку всі отримані після виїзду грошові допомоги доведеться повернути – та ще й із відсотками.