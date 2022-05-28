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Гранты и мощная поддержка: в Японии придумали, как трудоустроить переселенцев из Украины

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 мая, 11:54
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По информации Агентства иммиграционной службы Японии, в страну с 24 февраля приехали 1 055 беженцев из Украины
Японские компании получат гранты, если возьмут на работу украинцев
Японские компании получат гранты, если возьмут на работу украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Японии с 30 мая будут платить компаниям, которые нанимают на работу украинских беженцев. Помощь от властей расчитана на то, что так украинцам будут охотнее оформлять трудоустройство в стране.

Об этом сообщает издание Japan Today.

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Сообщается, что японские компании за предоставление работы украинцам, могут расчитывать гранты в размере до 600 000 иен (4,1 тыс долл. или 150,6 тыс. грн) за сотрудника в рамках мер по поддержке людей, спасающихся от российского вторжения.

Финансирование программы будет происходить по двум существующим грантов. Так, украинские беженцы в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов. Гранты, действительные в период года, составят 600 000 иен для малого и среднего бизнеса и 500 000 иен (3,4 тыс.долларов/115 тыс.150 грн) для крупных компаний.

Также будет действовать еще одна система субсидирования занятости, которую будут получать фирмы, которые, как правило, нанимают сотрудников без постоянной работы на 3 месяца. Гранты для предприятий будут составлять 120 000 иен (825 долларов) на одного работника также на срок не более трех месяцев.

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Право на работу в Израиле

Украинцам, которые спасаясь от войны приехали в Израиль, разрешили легально получить работу в стране и зарабатывать на проживание до завершения войны в Украине.

Процедура оформления разрешения на работу еще не определена, этим сейчас занимаются профильные органы.

Временно перемещенным украинцам также продлили срок пребывания в Израиле. Они могут легально проживать в стране еще месяц – до конца июня 2022 года.

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Ранее "Сегодня" писали, почему украинские беженцы могут потерять денежную помощь в Польше, а также рассказывали все о жизни в Чехии: стоимость продуктов, транспорта и жилья.

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